طريقة الحصول على تمويل فوري من بنك الرياض
تمويل فوري من بنك الرياض، إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل مالي فوري من أجل مشروعك أو من أجل شراء منزل أو سيارة أو غيره فكل ما عليك هو قراءة هذا المقال، فقد قام مسؤولي بنك الرياض بالإعلان عن توفير تمويل فوري للعملاء من خلال الموقع الرسمي للبنك مع وجود بعض الشروط السهلة والميسرة والتقديم يكون إلكتروني عبر الإنترنت من أجل الاستفادة من هذا التمويل فاقرأ الشروط الخاصة بطالب التمويل الفوري قبل الدخول وعمل طلب للتمويل.
شروط الحصول على تمويل فوري من بنك الرياض
- يجب أن يكون العميل سعودي الجنسية.
- يجب أن يكون عمره 22 عاماً فأكثر من ذلك.
- يجب أن يكون الراغب في التمويل الفوري من بنك الرياض لديه حساب فعلي في البنك.
- يجب ألا يقل الدخل الشهري للمواطن الراغب في الحصول على التمويل 8 آلاف ريال سعودي على الأقل.
- يلزم أن يقدم العميل خطاب تحويل الراتب لبنك الرياض ومصدق من جهة العمل.
- يجب أن يودع الراتب الشهري لدى البنك من أجل الحصول على التمويل بحساب المواطن.
- لا بد أن يقوم العميل الراغب في الحصول على التمويل الفوري من بنك الرياض بتقديم نموذج بطلب التمويل بشكل صحيح يوجد به جميع البيانات والمعلومات الصحيحة عنه كذلك يشترط في المواطن الراغب في الحصول على التمويل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر.
خطوات التقديم على تمويل فوري من بنك الرياض
إذا كنت ترغب في الحصول على تمويل فوري من بنك الرياض يجب عليك اتباع الخطوات التالية:
- أولاً يجب فتح الموقع الرسمي الخاص ببنك الرياض.
- ثانياً قم بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدمة وكلمة المرور.
- وإذا لم يكن لديه حساب شخصي يقوم بعمل حساب جديد لدى الموقع وبعدها يختار دخول ثم الخدمات الإلكترونية.
- ثالثاً يقوم بتحديد المنتجات ثم يختار التمويل الشخصي.
- رابعاً يقوم بإدخال البيانات الشخصية بشكل صحيح.
- أخيراً يقوم العميل بالضغط على كلمة إرسال وعند قبول الطلب سيتم إرسال رسالة نصية قصيرة بالموفقة إلى الهاتف المحمول.
مميزات التمويل الفوري بنك الرياض
هناك عدة مميزات للتمويلات الشخصية الفورية من بنك الرياض وهي:
- جميع التمويلات التي يقدمها بنك الرياض خاضعة للأنظمة والرقابة الخاصة بالشريعة الإسلامية.
- هامش الربح ببنك الرياض يكون تنافسي.
- أيضاً يوفر بنك الرياض عدة مصادر أخرى للتمويل مثل السيارات والعقارات.
رقم خدمة عملاء بنك الرياض الموحد
هناك رقم موحد لخدمة عملاء بنك الرياض يمكنكم التواصل علي الرقم الموحد للبنك وهو 920002470 (966+) والذي يقدم من خلاله الكثير من الخدمات الهاتفية على مدار الساعة، ويمكن أيضا للعميل من خلال هذا الرقم الاستعلام عن الرصيد بكل سهولة، والإطلاع على حسابة وآخر المعاملات المصرفية التي تمت.