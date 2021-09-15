تمويل فوري بدون كفيل مصرف الإنماء يصل إلى 2 مليون ريال سعودي ميسر للغاية للسعوديين والمقيمين

يوفر مصرف الإنماء تمويل فوري بدون كفيل يشمل المواطنين والوافدين العاملين في القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاص، وذلك بصورة سهلة دون تعقيد الإجراءات بل على العكس تتم بسرعة مع إعطاء موافقة فورية عند تقديم الطلب بصيغة الأسهم المحلية مع حرية اختيارها، مع العلم بأن هذا النوع من القروض مجاز من هيئة الرقابة الشرعية، فضلاً أن البنك معتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي (سمة) لكي تكن مطمئن عند طلب التمويل بأنه يطبق أحكام الشريعة الإسلامية وقوانين البنك المركزي نفسه مما يضمن الحقوق للطرفين في العقد المٌوقع، علاوة على ذلك يوفر عدة خصائص تجعل التمويل سهل ليس عبئاً طوال فترة التقسيط، وذلك لأن البنك يحسب قيمة القسط بحيث تكون مناسبة لدخل العميل مع حساب الالتزامات الشهرية لتجنب “التعثر” وهذا أهم ما في الأمر.

مميزات التمويل الشخصي مصرف الإنماء

يعطيك البنك حرية اختيار الأسهم.

تحصل على موافقة فورية في حالة اكتمال الوثائق المطلوبة.

أفضل البنوك للتمويل في السعودية.

فترات السداد مرنة للغاية تصل حتى خمس سنوات.

تمويل بدون كفيل ميسر السداد للقطاع العام والخاص.

إمكانية السداد المبكر وفق ضوابط مؤسسة النقد.

الحصول على التمويل في أسرع وقت.

متاح القرض يصل إلى 2 مليون ريال سعودي للسعوديين والمقيمين.

الرسوم الإدارية تعادل 1% بحد أقصى 5 آلاف ريال أيهما أقل.

شروط تمويل فوري بدون كفيل مصرف الإنماء

يشترط تحويل الراتب إلى المصرف.

لابد من فتح حساب جاري لدى المصرف وفي شركة الإنماء للاستثمار.

أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة (معتمدة).

حصولك على الحد الشامل.

كيفية طلب تمويل بدون كفيل من بنك الإنماء

يجب العلم أن المصرف يوفر أفضل خدمات إلكترونية منها تقديم طلب تمويل شخصي بدون ضامن عبر الموقع الإلكتروني www.alinma.com وتعبئة نموذج الطلب ورفع المستندات والوثائق التي تشمل (تعريف بالراتب والبدلات إن وجدت وتاريخ الالتحاق بالعمل والمسمى الوظيفي + خطاب تحويل الراتب + بطاقة هوية وطنية أو الإقامة سارية الصلاحية + سجل ائتماني جيد)، لمزيد من المعلومات عبر خدمة العملاء للرد على الاستفسارات وذلك بالاتصال على رقم مصرف الإنماء 8001208008 المجاني أو عبر رقم 920028000.