تمويل فوري أون لاين من بنك الرياض “شروط التمويل ورابط التقديم”
يعتبر بنك الرياض هو واحد من أهم البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين بالإضافة إلى وجود أنظمة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات وبهامش ربح تنافسي ويمكن لكافة المواطنين الحصول عليه بعد استيفاء الشروط المطلوبة ويعتبر تمويل فوري أون لاين من بنك الرياض هو أحد أنظمة التمويل الهامة والتي يبحث عنها العديد من العملاء لأن هذا التمويل يمكن الحصول عليه بدون الحاجة إلى الذهاب للبنك وتوفير الوقت وتمويلات بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم أهم شروط الحصول على تمويل فوري أون لاين من بنك الرياض ورابط التقديم على التمويل.
ما هي الشروط المطلوبة للحصول على تمويل فوري أون لاين ؟
حدد بنك الرياض عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل فوري أون لاين وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:
- يشترط أن يكون لدي العميل حساب خاص في بنك الرياض.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على تمويل فوري عن 22 عاماً.
- يشترط أن لا يقل الدخل الشهري عن 8000 ريال سعودي.
- يشترط إحضار خطاب تحويل الراتب إلى بنك الرياض.
- يجب إيداع الراتب في الحساب الخاص بالعميل في البنك.
- يشترط كتابة كافة البيانات المطلوبة في استمارة الحصول على التمويل بدقة.
- يجب أن يكون الراغب في الحصول على القرض على رأس العمل لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تقديم الطلب.
رابط الحصول على تمويل فوري أون لاين من بنك الرياض وخطوات التسجيل
يجب اتباع الخطوات التالية للحصول على تمويل فوري من بنك الرياض:
- في البداية يجب الدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني لبنك الرياض ويمكن الدخول من خلال هذا الرابط: https://www.riyadonline.com/ib/login.html
- يجب تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور وفي حالة أنك مستخدم جديد يشترط الضغط على إنشاء حساب.
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار الخدمات الإلكترونية.
- الضغط على منتجات ومنها تحديد التمويل الشخصي.
- إدخال كافة البيانات المطلوبة والتأكد من صحتها.
- في النهاية يجب الضغط على إرسال الطلب وفي حالة القبول يتم إرسال رسالة علي رقم الجوال المسجل.
مميزات الحصول على تمويل فوري أون لاين من بنك الرياض
يتمتع العميل الحاصل على تمويل أون لاين من بنك الرياض علي المميزات التالية:
- تمويلات بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي
- هامش ربح تنافسي.
- يوفر البنك الموافقة الفورية للمتقدم علي التمويل.