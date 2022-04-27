تمويل عقاري ما بين 50 ألف ريال حتى 3 ملايين من مصرف الراجحي للقطاع الخاص أو الحكومي

يقدم بنك الراجحي بالمملكة العربية السعودية تمويل بضمان العقار، وهذا التمويل سهل ومتوافق مع أحكام الشريعة، كما أن هذا التمويل متوفر للعاملين سواء بالقطاع الخاص أو الحكومي، وللحصول على هذا التمويل، يجب أن تتوفر للمتقدم بعض الشروط، وفي مقالنا هذا سوف نعرض لكم أهم الشروط والخطوات الأساسية للحصول على قرض من مصرف الراجحي.

الشروط الخاصة للحصول على تمويل من مصرف الراجحي:

يجب أن يكون راتب الشهري لا يقل عن 5 آلاف ريال سعودي، للعاملين بالقطاع الحكومي على وجه العموم.

يشترط أن لا يقل راتب الشهري عن 7 آلاف وخمسمائة ريال سعودي للعاملين في القطاع الخاص.

يجب سداد القرض على هيئة دفعات شهرية تتوافق مع المرتب الشهري.

أن يكون عمر المتقدم بالطلب فوق 21 عاما وأن لا يقل عنه ولا يزيد عن 60 عاما.

يجب أن يكون الشخص الذي يريد التمويل مقيماً في المملكة ويملك الجنسية السعودية.

يجب تقديم البيانات والأوراق المطلوبة للحصول على تمويل العقار.

هناك بعض الأوراق والمستندات التي يجب توافرها للحصول على التمويل:

يجب أن تقديم طلب التمويل في مقابل الضمان.

يجب إرفاق كتاب معتمد من العمل الخاص بالمتقدم وفقاً لنموذج العمل المعتمد.

إحضار الأصل من البطاقة الشخصية ونسخة من الصورة.

يجب أن يقدم نموذج تحويل سريع من العمل.

أهم الأوراق والمستندات العقار التي يجب تقديمها:

يجب إرفاق صورة ترخيص البناء الخاص بمقدم الطلب من الوجهين.

تقديم عرض الملكية ويجب أن يكون معتمداً من التخطيط العمراني.

إحضار رسم يظهر فيه كل تفاصيل العقار .

يلزم تقديم إقرار بالمساحة من خلال البلدية، في حالة عدم وجود تطابق بالمساحة الأرض الفعلية عن مساحة الأرض المذكورة في العقد.

أهم مميزات بنك الراجحي:

القرض قيمته ستون في المئة للأشخاص ليس لديه قطع أراض فارغة.

تمويل بنك الراجحي ما بين 50 ألف ريال حتى 3 ملايين ريال.

قيمة التمويل من بنك الراجحي يتم تحديده وافقاً للقيمة السوقية وهي 70% من القيمة الخاصة بالعقار.

أرقام بنك الراجحي والبريد الالكتروني: