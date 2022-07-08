تمويل شخصي للمواطن والمقيم 20 ألف ريال سعودي بموافقة فورية بدون كفيل وسداد علي 36 شهر

يبحث العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن تمويل شخصي سريع بدون موافقة الكفيل وتتيح شركة اليسر للتمويل العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين والوافدين في المملكة حيث أنها تعتبر واحدة من أهم المؤسسات التمويلية في السعودية وتتيح العديد من التمويلات والقروض والتمويلات الشخصية وتمويل السيارات والعقارات، كما أن التمويل الشخصي من شركة اليسر لا يحتاج إلى ضامن أو كفيل ولا رسوم إدارية ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم خطوات الحصول على تمويل شخصي من شركة اليسر للتمويل بدون الحاجة إلى كفيل أو مصاريف إدارية وسداد علي فترات ميسرة.

ما هي شروط شركة اليسر للتمويل الشخصي ؟

حدت شركة اليسر عدد من الشروط التي يجب توافرها للحصول على تمويل شخصي سريع وهي:

تمويلك الشخصي من اليسر وبأقساط ميسرة تقدم بطلبكhttps://t.co/dckktNLGKv#نمول_طموحك pic.twitter.com/4ptnmBYaPj — اليسر للإجارة والتمويل (@alyusrcompany) November 18, 2020

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم داخل الأراضي السعودية.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن لا يقل عمر المتقدم عن 22 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

التمويل السريع متاح للقطاع العسكري حتى سن التقاعد لديهم.

يجب أن لا تقل فترة التحاق المتقدم بعمل عن 3 شهور في القطاع الحكومي أو الخاص.

مميزات التمويل الشخصي لدى شركة اليسر للإجارة والتمويل

يتميز التمويل الشخصي من شركة اليسر بعديد من المميزات وهي: