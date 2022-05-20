تمويل شخصي يصل إلي 20,000 ريال بالتقسيط وبدون كفيل من خلال شركة اليسر

شروط التقديم على التمويل الشخصي من خلال شركة اليسر

لا بد من توفير فترة عمل خدمة تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر للموافقة على طلب التمويل من خلال شركة اليسر. تطلب شركة اليسر للإجارة والتمويل توفير دخل ثابت شهري يساوي 5 آلاف ريال سعودي بموافقة فورية من خلال الشركة. العمر المناسب للتقديم من سن 22 سنة إلى 60 سنة فقط كحد أقصى للتمويل في المملكة العربية السعودية. السماح لجميع العسكريين التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر حتى سن التقاعد العسكري في المملكة من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل. لا بد من تطبيق كافة الشروط والأحكام اللازمة للتمويل الشخصي الأصغر المقدم من خلال موقع شركة اليسر. يجب أن يصل الحد الأدنى للتمويل الشخصي إلى 2 ألف ريال سعودي بموافقة فورية وسريعة من شركة اليسر.

طريقة الحصول على التمويل الأصغر من خلال شركة اليسر للإجارة والتمويل

يمكنك الآن الحصول على تمويل من خلال التقديم الإلكتروني على الموقع الرسمي التابع للشركة من خلال اتباع الخطوات الآتية:

أولاً التقديم الإلكتروني من خلال الموقع الرسمي لشركة اليسر.

ثانيا يجب توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة قبل التقديم الإلكتروني على التمويل الشخصي الأصغر.

ثالثاً يتم تعبئة نموذج الطلب وكتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة.

رابعاً تقوم بإرسال طلب التقديم على التمويل الأصغر لدى موقع الشركة وسوف يتم الرد عليك بالموافقة في حالة تطابق الشروط الواجبة للتمويل.

المستندات والأوراق اللازمة للتمويل الشخصي عبر شركة اليسر

هناك كثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن الأوراق اللازمة للموافقة على التمويل الشخصي من خلال شركة اليسر والأوراق اللازمة هي كالآتي: