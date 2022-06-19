تمويل شخصي من تسهيل يصل إلى 250,000 ريال سعودي بدون كفيل أو تحويل راتب

تعتبر تسهيل واحدة من أكبر وأهم الشركات التمويلية الموجودة بالمملكة العربية السعودية، وتحرص دائما شركة تسهيل على تقديم لجميع العملاء حلول تمويلية فورية، وعلى فترة زمنية ميسرة تصل إلى خمس سنوات، كما أن تسهيل خاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي، وفي مقالنا هذا سوف نتحدث عن شروط وخطوات التقديم على التمويل الشخصي من تسهيل.

أهم ما يميز الحصول على التمويل الشخصي من تسهيل:

يتوافق تمويل تسهيل مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج العميل لكفيل للحصول على طلب التمويل.

فترة سداد أقساط التمويل من تسهيل تصل إلى خمس سنوات.

الحد الأدنى للتمويل من تسهيل هو عشرة آلاف ريال، كما أن الحد الأقصى للتمويل هو مئتان وخمسون ألف ريال سعودي.

أهم الشروط للحصول على تمويل شخصي من تسهيل بالسعودية:

يلزم أن تكون جهة العمل للشخص المتقدم بطلب التمويل من تسهيل معتمدة.

يلزم ألا يكون عمر المتقدم للقرض أقل من 25 عاما.

الراتب الشهري للمتقدم يلزم ألا يكون أقل من 5 آلاف ريال سعودي.

تمويل تسهيل لا يحتاج لوجود كفيل أو تحويل الراتب.

كيفية التقديم أونلاين على تمويل شخصي من تسهيل: