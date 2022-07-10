أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل حتى 300 ألف ريال من بنك الرياض

يعد بنك الرياض من أشهر البنوك في المملكة العربية السعودية التي توفر الكثير من الخدمات لعملائها، ومن أهم هذه الخدمات أسرع تمويل شخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل حتى 300 ألف ريال، حيث أن جميع التمويلات التي تقدمها البنك وفقاً للأحكام الشريعة الإسلامية حسب اللوائح الأساسية للبنك التي أعلن عنها.

مزايا تمويل شخصي بنك الرياض

سداد القرض يصل إلى خمس سنوات.

متاح فقط للسعوديين لكل من الموظفين الذين يعملون في البنوك أو الشركات بالبنوك.

يعد هامش الربح الذي يوفره بنك الرياض تنافسي.

يمكنك اختيار فترة السداد والتي تعد مرنة عن باقي البنوك.

يمكنك الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل راتب وبدون كفيل.

الحصول على التمويل بكل سهولة ويسر.

يصل لـ 300 ألف ريال

مع العلم أن تمويل بنك الرياض الشخصي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي، مع سهولة التقديم عليه من خلال الموقع الإلكتروني للبنك، أو أون لاين عبر تطبيق البنك على الهواتف الذكية المختلفة.

شروط الحصول على التمويل