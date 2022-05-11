أهم شروط وكيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض في دقائق

هناك الكثير من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن الخطوات والشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على التمويل الشخصي المقدم من البنك، كما أنهم يبحثون عن أفضل البنوك التي توفر إليهم تلك المساعدة ويعتبر بنك الرياض من إحدى أفضل البنوك التي توفر إلى عملائها ذلك التمويل.

كيفية الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض

إليكم في السطور الآتية الخطوات التي تتبع من أجل الحصول على تمويل ميسر من بنك الرياض وفيما يلي تلك الخطوات:

أولًا يتم التوجه إلى الرابط الرسمي الخاص ببنك الرياض من خلال الرابط التالي https://www.riyadbank.com/ar/personal-banking/personal-finance على المواطن أن يقوم باختيار خاصية التمويل الشخصي وأن يقوم باختيار أيقونة طلب التقدم. بعد ذلك على المواطن أن يقوم بكتابة كافة بياناته الشخصية مع تقديم رقم الهاتف والبريد الإلكتروني. يلزم بعد ذلك على المواطن أن يقوم بتحديد مبلغ التمويل الراغب في الحصول عليه من بنك الرياض. بعد ذلك يقوم المواطن بتقديم كافة المستندات المطلوبة من أجل أن يحصل على التمويل الشخصي.

مميزات الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض

إليكم في السطور الآتية مميزات الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض:

يوفر أطول فترة سداد ممكنة قد تصل إلى خمسة سنوات.

كما أنه يقدم أقل هامش ربح بالنسبة للبنوك الأخرى.

يوفر أكثر من طريقة لسداد التمويل.

جميع تعاملات بنك الرياض متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

شروط الحصول على تمويل من بنك الرياض

هناك مجموعة من الشروط التي يلزم توافرها من أجل الحصول على تمويل تصل قيمته إلى 300 ألف ريال سعودي وفيما يلي تلك الشروط: