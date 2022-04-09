تمويل شخصي من بنك الرياض يصل الى 300 الف ريال سعودي بدون تحويل راتب

سمر رأفت

يعتبر بنك الرياض السعودي واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة وتتميز تمويلات وقروض بنك الرياض أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي ويعتبر التمويل الشخصي من بنك الرياض من أهم التمويلات حيث أنه يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبفرتة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات وبهامش ربح تنافسي ويمكن لكافة المواطنين الحصول عليه بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض.

تمويل شخصي من بنك الرياض

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

حدد بنك الرياض السعودي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل شخصي وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

  • يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
  • يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً وأن لا يزيد عن 70 عاماً.
  • يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.
  • يجب أن يكون المتقدم ينتمى إلى وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية.
  • يشترط أن لا تقل مدة الالتحاق بالوظيفة عن ثلاثة أشهر.
  • يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها:
مقالات ذات صلة:

تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل يصل إلى 50,000 ريال سعودي مع موافقة فورية

تمويل شخصي 30 ألف بدون كفيل أو تحويل راتب من تسهيل

  1. الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.
  2. وثيقة تعريف الراتب.

خطوات التقديم على تمويل شخصي من بنك الرياض السعودي

يمكن لكافة المواطنين التقديم على تمويل شخصي من بنك الرياض السعودي وذلك من خلال الخطوات التالية:

  • في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك الرياض السعودي ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.riyadbank.com/ar/personal-banking
  • الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار التمويل الشخصي.
  • البداية في كتابة طلب الحصول على التمويل.
  • إدخال كافة البيانات الشخصية المطلوبة في الخانات المخصصة لها من الاسم كامل ورقم الهاتف والعنوان والبريد الإلكتروني ورقم الهوية الوطنية للمتقدم.
  • تحديد المبلغ المراد الحصول عليه للتمويل.
  • في النهاية يجب التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها والضغط على إرسال الطلب.
Avatar of سمر رأفت
سمر رأفت

أنا سمر رأفت أعمل مدرسة أطفال، هوايتي كتابة المقالات وقراءة الروايات وأحب الكتابة في المجال التقني وكل ما يتعلق بالسعودية



اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.