تمويل شخصي من بنك الرياض يصل الى 300 الف ريال سعودي بدون تحويل راتب

يعتبر بنك الرياض السعودي واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة وتتميز تمويلات وقروض بنك الرياض أنها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية وتعاليم الدين الإسلامي ويعتبر التمويل الشخصي من بنك الرياض من أهم التمويلات حيث أنه يصل مبلغ التمويل إلى 300 ألف ريال سعودي بدون تحويل راتب وبفرتة سداد ميسرة تصل إلى 5 سنوات وبهامش ربح تنافسي ويمكن لكافة المواطنين الحصول عليه بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط وخطوات الحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل شخصي من بنك الرياض

حدد بنك الرياض السعودي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل شخصي وتتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً وأن لا يزيد عن 70 عاماً.

يشترط أن لا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم ينتمى إلى وظيفة في القطاع الحكومي أو الخاص في المملكة العربية السعودية.

يشترط أن لا تقل مدة الالتحاق بالوظيفة عن ثلاثة أشهر.

يشترط تقديم كافة الأوراق والمستندات المطلوبة ومنها:

الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية. وثيقة تعريف الراتب.

خطوات التقديم على تمويل شخصي من بنك الرياض السعودي

عندك دخل إضافي ؟ 🤔

ارفع حد تمويلك الشخصي ⬆️

عبر زيارة أقرب فرع لـ #بنك_الرياض pic.twitter.com/4WQBtfxXBb — بنك الرياض (@RiyadBank) April 3, 2022

يمكن لكافة المواطنين التقديم على تمويل شخصي من بنك الرياض السعودي وذلك من خلال الخطوات التالية: