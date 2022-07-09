يعتبر بنك الأهلي من أهم البنوك داخل المملكة العربية السعودية حيث أن بنك الأهلي من أقدم البنوك السعودية حيث تم إنشاؤه عام 1952 ميلادياً، وهو يقدم قروض متنوعة التي يبحث عنها كثير من الأشخاص سواء مواطنين أو مقيمين على محرك البحث جوجل، ومن بين هذه القروض تمويل شخصي من بنك الأهلي بدون ضمانات والتي تقدم للمواطنين السعوديين والمقيمين ولكن بجانب مجموعة من الشروط الغير تعقيديه بالإضافة إلى فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، حيث تمويل البنك الأهلي الشخصي هو أحد التمويلات الهامة جدا والتي عليها إقبال كبير جدا، ومن خلال هذه المقالة سوف نتعرف على تفاصيل التمويل الشخصي من بنك الأهلي ونعرض لكم أيضا خطوات التقديم على القرض بالإضافة إلى شروط قرض البنك الأهلي.

طريقة التقديم على تمويل شخصي من بنك الأهلي في البداية قم بالدخول على رابط تمويل شخصي من بنك الأهلي. ثم قم بكتابة الاسم الأول والأخير. بعد ذلك قم بكتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين، ورقم الإقامة للمقيمين. ثم قم بكتابة نوع الجنسية. بعد ذلك كتابة البريد الإلكتروني الخاص بك. أخيرا يمكن الحصول على تمويل شخصي بنك الأهلي. شروط التقديم على تمويل بنك الأهلي الشخصي يجب أن يكون العميل أحد موظفي أحد القطاعين سواء قطاع عام أو قطاع خاص.

التمويل الشخصي من بنك الأهلي للمواطنين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية.

يلزم أن يكون العميل السعودي راتبه لا يقل عن 3000 ريال، وللعميل الوافد عن 4000 ريال.

يجب أن تكون فترة العمل للسعوديين لا تقل عن شهر ولا تقل على ثلاث أشهر لغير السعوديين.

يجب لا يقل المتقدم عن 18 عام، ولا يزيد عن 60 عام عند تسديد آخر قسط.

يلزم تحقيق الشروط التي يطلبها البنك من العميل.

يكون الحد الأدنى للتمويل الشخصي 500 ريال سعودي، حتى 1,500,000 ريال. مميزات تمويل البنك الأهلي السعودي تمويل بنك الأهلي السعودي متفق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

الحصول على قرض بحد أدنى 5000 ريال سعودي.

يتميز البنك الأهلي التجاري باحتساب النسبة مئوية.

عدم احتساب فوائد سنوية إذا كان فترة السداد تصل إلى 6 شهور.