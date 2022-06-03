تمويل شخصي مصرف الراجحي 2022 طريقة التقديم والشروط

صعوبات الحياة كثيره على المواطنين وأيضا المتقاعدين، فهم لديهم التزامات حياتيه كثيره منهم من يريد الزواج ومنهم من يريد سداد مصاريف المدارس للأولاد وغيره من المشاكل ولذا يقوم بنك الراجحي بتمويل شخصي لهم ويعد الراجحي من أهم البنوك في العالم العربي، وأهم هذه البلاد هي المملكة العربية السعودية ويعمل البنك على توسعات خارج البلاد العربية، حيث إنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويعمل البنك دائماً على تقديم الجديد بما يتناسب مع احتياجات المواطنين، ويعد هذا البنك من أكبر البنوك التي تمتلك أكبر قاعدة عملاء في المملكة، مثل أهمية رقم الابيان وشروطه والفرق بينه وبين الحساب البنكي، وهذه خدمات جديدة يقدمها البنك لعملائه.

بنك الراجحي يدخل في مشاريع كثيرة مع جهات حكومية مختلفة، وذلك من أجل تمويل المقيمين بالمملكة وذلك بتقديم قرض شخصي للنساء يصل 50 ألف ريال سعودي، وهذا إلى جانب تمويلات أخرى متعددة والبنك يقدم خدماته عبر فروعه الكثيرة داخل المملكة والبنك يخصص مجموعة من أرقام الهواتف الجوالة للرد على أي استفسار للعملاء سواء العملاء الجدد أو الحالين وأيضا يخصص أرقام للرد على الشكاوى أو البلاغات من داخل المملكة: 800124445.

تمويل شخصي الراجحي

والمصرف يقدم الكثير من الخدمات كالتمويل الشخصي لمساعدة المواطنين على سداد مصاريف المدارس لأبنائهم أو لتغير الأثاث لمنزلهم أو حتى للزواج، كما يقدم خدمات أخرى كمستشفيات تامين للمشتركين، وكذلك يوجد العديد من مستشفيات تامين تكافل الراجحي وهي مقدمه من الراجحي.

يقدم البنك هذه الخدمة دون تحويل الراتب، وذلك من أجل حل مشاكلك المادية بسهولة ويسر، كما يساعدك على عمل مشروعات صغيرة تساعدك على سد كل متطلبات حياتك.

شروط التمويل الشخصي من بنك الراجحي

جميع تعاملات البنك تتوافق مع تعاليم الشريعة الإسلامية، والبنك يقدم لكل عملاؤه تأمين تكافلي على الحياة، ويعطى البنك مدة تمويل 84 شهر للعاملين في القطاع الخاص، و96 شهر للعاملين في القطاع العام، وللحصول على كل تلك المميزات من التمويل الشخصي، حدد مصرف الراجحي مجموعة يجب توافرها أولاً قبل التقديم، وهذه الشروط كالتالي:

لا يزيد عمر الفرد عند سداد آخر دفعه عن 60 عام.

ألا يقل الراتب عن 2000 ريال سعودي.

كذلك يجب أن يتم تحويل الراتب.

الحد الأدنى للخدمة يبدأ من شهر حسب جهة العمل المتعمدة لدى البنك.

أيضاً يجب أن يوافق البنك على العميل.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل الشخصي

استيفاء نموذج الطلب الخاص بالتمويل الشخصي.

صورة من الهوية الشخصية

خطاب يوضح المدة والقيمة من جهة العمل.

أيضاً خطاب تحويل الراتب وفقاً لجهة العمل.

شروط التمويل الشخصي للمتقدم المتقاعد

لا يزيد عمر المتقاعد عن 70 عام عند سداد آخر دفعه.

كذلك الراتب لا يقل عن 1900 ريال سعودي.

كما يجب أن يتم تحويل راتب المتقاعد إلى بنك الراجحي.

المستندات المطلوبة للتقديم على التمويل للمتقاعد

كتابة نموذج الطلب الخاص بالقرض.

صورة من الهوية الشخصية.

خطاب تعريف من جهة العمل.

كذلك خطاب تحويل الراتب.

رسوم إدارية 500 ريال سعودي.

مميزات التمويل الشخصي مصرف الراجحي

يقدم مصرف الراجحي العديد من المميزات في التمويل الشخصي، والتي تجذب انتباه العديد من العملاء سواء من المواطنين السعوديين أو المقيمين بالمملكة، وهذه المميزات كالتالي:

القرض بغير حاجة إلى كفيل.

تأمين تكافلي على الحياة يتفق مع أحكام الشريعة والدين.

فترة تمويل وسداد أقساط تصل إلى 84 شهر للعاملين بالقطاع الخاص، و96 للعاملين بالقطاع العام.

تصل قيمة التمويل الشخصي إلى 50 ألف ريال، وكذلك تصل إلى 25 ضعف الراتب للقطاع الخاص، و30 ضعف الراتب بالقطاع العام.

التمويل يتفق مع جميه أحكام الشريعة والدين، حيث إنه يقوم على بيع أسهم أو سلع للعميل بالتقسيط مع حرية التصرف فيها.

إمكانية توحيد جميع معاملات العميل بقسط شهري واحد.

خطوات التقديم على التمويل الشخصي

أتاح مصرف الراجحي إمكانية التقديم على التمويل الشخصي من خلال عدة طرق حيث يمكن التقديم من تطبيق الراجحي، أو الذهاب إلى أقرب فرع، ومن خلال الموقع الإلكتروني، وخطوات التقديم من الموقع الرسمي للراجحي كالتالي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمصرف الراجحي.

النقر على إنشاء حساب جديد.

ثم إدخال جميع البيانات المطلوبة.

بعد ذلك تحديد جهة العمل والحالة الوظيفية.

ثم تحديد قيمة التمويل، والتقسيط والراتب الشهري.

تقوم بقراءة كافة الشروط والأحكام والموافقة عليها.

ثم إرسال وانتظار الموافقة من البنك سواء بالقبول أو الرفض.

أنواع قروض الراجحي

قروض شخصية: ويكون قرض شخصي لتجديد منزل أو فتح مشروع ويمول البنك معتمدا على الدخل الشهري ويحدد الدفعات ومدة السداد.

ويكون قرض شخصي لتجديد منزل أو فتح مشروع ويمول البنك معتمدا على الدخل الشهري ويحدد الدفعات ومدة السداد. قروض سيارات: ويمكنك البنك من شراء سيارة جديدة ومدة السداد على 5 سنوات.

ويمكنك البنك من شراء سيارة جديدة ومدة السداد على 5 سنوات. القروض للزواج.

قروض الإسكان المدعومة من البنك.

قروض المنازل حيث يقدم لك البنك قرضا للمساعدة في بناء المنزل.

حاسبة القروض الراجحي

نختار صفحة التمويل الشخصي “وطني” مصرف الراجحي.

يتم إدخال المعلومات الكاملة.

القطاع الوظيفي الذي ينتمي إليه العميل.

كتابة الراتب الشهري والأقساط الشهرية الحالية.

القطاع الحكومي أو العسكري الفرعي أو شبه الحكومي.

كتابة أقصى قدر من التمويل أو إجمالي مبلغ التمويل.

التمويل من بنك الراجحي يكون 18 ضعف الراتب الشهري، ويكون السداد خلال 60 شهر من تسلم أول دفعه، والفوائد سهله الدفع ويكون سداد القرض قبل ميعاده ب3 شهور غير الحصول على قرض آخر بعد سداد نصف أقساط القرض القائم.