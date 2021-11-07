تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب ميسر للغاية للقطاع الحكومي والخاص منصة سلفة

تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب منصة سلفة الإلكترونية مرخصة من مؤسسة النقد العربي (البنك المركزي السعودي)، قرض بمبلغ صغير سريع جداً لمدة ستة أشهر 5 آلاف ريال سعودي متاح لجميع القطاعات حكومي وخاص، أي يمكن تجديد القرض بعد الانتهاء من مهلة السداد وهي ليست طويلة، ولهذا تتميز منصة سلفة بسرعة الإجراءات في إيداع المال بنفس اليوم في حالة استيفاء الشروط البسيطة المحددة، تتميز المنصة بفك الضيقات المالية في أسرع وقت ممكن تساعد المواطنين الذين يحتاجون المال للضرورة مخصص للسعوديين الجنسية، فيما أعلنت المنصة أن قريباً سوف يتم التعامل مع جميع البنوك في المملكة سواء المحلية أو الأجنبية وذلك لمزيد من تقديم الخدمات على نطاق واسع.

شروط التمويل الشخصي من منصة سلفة

يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

كما يشترط أن يكون المتقدم/مة على رأس عمل لا تقل مدة التعيين عن 3 أشهر للقطاع الحكومي وستة أشهر للقطاع الخاص.

لا يقل الدخل الشهري عن 4 آلاف ريال سعودي.

سجل ائتماني جيد غير متعثر.

أنواع تمويلات من أفضل القروض في السعودية:-⇓

قرض بدون ضامن يصل إلى 300 ألف ريال لا يشترط تحويل الراتب ميسر السداد.

يمكن الحصول على تمويل 30 راتب بدون كفيل فوري لجميع القطاعات.

قرض يصل حتى مليون ونصف ريال بدون ضامن بمميزات كثيرة وتسهيلات السداد.

كيفية تقديم طلب تمويل شخصي فوري بدون تحويل راتب

يسمى هذا القرض (تمويل طارئ) يبدأ من ألف ريال ويصل حتى 5 آلاف ريال سعودي، لطلب المنتج يجب استيفاء الشروط المذكورة فوق والتسجيل أولاً إنشاء حساب عبر المنصة sulfah.com أو تطبيق الموبايل، ومن خلالها تحدد القيمة التي تريدها ثم تسجيل البيانات بالخانات، يقوم النظام بعدها بالمراجعة ثم القبول و صرف القرض الفوري ويتم عمل جدولة مريحة تناسب الراتب، كنا تتيح المنصة لوحة التحكم التي من خلالها تقدر تعديل البيانات، ومن ضمن المميزات أنه متاح الحصول على تمويل بعد السداد دون فترة سماح، أي تجديد التمويل مستمراً في حالة الانتظام في السداد.

لمزيد من المعلومات أو الاستفسار عن التمويل يرجى التواصل عبر رقم منصة سلفة 920000327.