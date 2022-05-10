تمويل شخصي سريع من بنك الأهلي بدون تحويل راتب وبدون كفيل بشروط ميسرة

يعد البنك الأهلي السعودي من أهم وأكبر البنوك المتواجدة في المملكة العربية السعودية كما أنه من أقدم البنوك السعودية تم إنشاءه عام 1953 وكان أول فرع في مدينة جدة وأصبح هناك الكثير من الفروع في جميع أنحاء المملكة، كما يتميز البنك الأهلي السعودي بتقديم الكثير من التمويلات والقروض الميسرة التي تساعد المواطنين في أعباء الحياة والبدء بمشاريع جديدة، كما يتميز تمويلات بنك الأهلي السعودية بأن جميع تعاملات البنك متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، ومن أهم التمويلات التي يقدمها البنك هو التمويل الشخصي ويبدأ من 500 ريال سعودي حتى 1,500,000 ريال سعودي بدون تحويل راتب أو كفيل.

طريقة التقديم في التمويل الشخصي من البنك الأهلي السعودي

يبحث عدد كبير من المواطنين السعوديين عن طريقة التقديم على تمويل شخصي من بنك الأهلي السعودي، والطريقة هي:

أولا قم بالتوجه إلى الرابط الرسمي للبنك الأهلي السعودي.

قم النقر على أيقونة تقديم طلب آلان.

سيظهر أمامك صفحة التسجيل قم بإدخال البيانات (إسم المستخدم الأول و الثاني، رقم الهوية، رقم الجوال، البريد الإلكتروني، اختيار الجنسية، تحديد المدينة المقيم بها).

بعد ذلك قم بتحديد قيمة التمويل الذي تريد الحصول عليه من بنك الأهلي.

ثم النقر على أيقونة تقديم طلب.

شروط التمويل الشخصي من بنك الأهلي

هناك بعض الشروط التي لابد من توافرها في المتقدم على التمويل الشخصي من بنك الأهلي، الشروط هي:

يقدم البنك الأهلي للمقيمين والمواطنين السعوديين.

يشترط أن يكون المتقدم يعمل سواء كان في جهة خاصة أو حكومية.

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عام ولا يزيد عن 60 عام وقت تسديد آخر قسط من التمويل.

كما يشترط أن يكون المتقدم الغير سعودي في جهة عمله لمدة لا تقل عن 3 أشهر.

أن يكون الراتب الشهري للمتقدم السعودي لا يقل عن 3000 ريال سعودي، المقيم لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

أن يكون لدى المتقدم حساب تجارى ساري.

يبدأ التمويل الشخصي من بنك الأهلي كحد أدنى 500 ريال سعودي و كحد أقصى 1,500,000 ريال سعودي.

الموافقة على كافة الشروط والأحكام.

مميزات تمويل بنك الأهلي