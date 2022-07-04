خطوات تمويل شخصي سريع 1443- 2022 للحصول على سلفة 5000 ريال في 15 دقيقة

منصة سلفة للتمويل الشخصي السريع هي أولى المنصات الإلكترونية المرخص لها من قبل البنك المركزي السعودي، للقيام بتقديم تمويل شخصي سريع للمواطنين بالمملكة، حيث تمنح سلفة 5000 ريال سعودي كحد أقصى، ومن خلال حاسبة التمويل تختار المبلغ وعدد الشهور لسداد قرض سلفة في حال توافر شروط الحصول على سلفة لأخز الشهر، المخصصة للمبالغ الصغيرة للمشاريع متناهية الصغر، وكذلك لسداد الأفراد الفواتير، أو شراءهم المتطلبات الشخصية.

طلب سلفة 5000 ريال

توفر منصة سلفة التمویل الشخصي السريع بدون مجهود خلال 15 دقيقة وبخطوات سهلة، حيث يتم تقديم طلب التمويل وانت في منزلك أو أي مكان بطريقة إلكترونية عن طريق الدخول على موقع سلفة المجاني، الذي يمنحك الموافقة وإيداع المبلغ المطلوب في فترة وجيزة، من خلال إجراءات بسيطة وسهلة بعد إنشاء حساب بالموقع، والموافقة على شروط الحصول على تمويل، كما يمكنك من خلال خدمة العملاء والاتصال بهم عن طريق رقم سلفة المجاني (8001111907) الاستفسار عما تريد لتقديم طلب سلفة سريعة دون تحويل الراتب.

طلب سلفة سريعة

توفر منصة سلفة للمواطنين طلب سلفة سريعة لتحقيق أهدافك المالية فيما تحتاج إليه من مبلغ لسداد ديونك، ويتميز هذا التمويل الشخصي السريع بتوافقه مع أحكام الشريعة الإسلامية السمحاء، ومنحك فترات سداد ميسرة، كما أنه يتميز بأنه تمويل سريع عقب الموافقة يتم إيداع المبلغ في حسابك، حيث تحدد مواعيد الاستحقاق في يوم 28 من كل شهر، وفي المقابل يحصل على هامش ربح تنافسي، كما أن مبلغ التمويل ما بين (1000- 5000) ريال، واختيار السداد بالشهور ما بين شهر إلى 6 أشهر.

شروط التمويل في سلفة

حددت منصة سلفة للتمويل الشخصي شروط الحصول على تمويل شخصي سريع وفوري وهي:

التقديم مقتصر على حاملي الجنسية السعودية.

أن يكون المتقدم مكتمل الأهلية وعمره ما بين (23- 60) عام.

الدخل الشهر لراتبه لا يقل عن 5.000 ريال سعودي.

شرط أن يكون على رأس العمل.

كيف اخذ سلفة؟

يتم الحصول على سلفة باتباع الخطوات التالية:

بدخول منصة سلفة على رابط طلب التمويل من الرابط السابق.

يحولك إلى صفحة إنشاء حساب، ويطلب منك تعبئة البيانات التي تظهر بالصورة.

كتابة رقم الهوية، ورفم الجوال، والبريد الإلكتروني، ثم تحديد كلمة المرور، والضغط على استكمال التسجيل.

يلي ذلك بعد إنشاء الحساب الدخول من خلال تسجيل الدخول.

وهنا تكتب رقم الهوية، وكلمة المرور السابق التسجيل بها، ثم الضغط على تسجيل الدخول.

بذلك دخلت على حسابك الشخصي.

قم من الحاسبة باختيار مبلغ التمويل وعدد الشهور.

تتميز منصة سلفة بأنها تعطي تمويل شخصي سريع دون حاجة لتحويل الراتب، وذلك باتباعك الخطوات السابقة للحصول على قرض سلفة سريع يصل إلى قيمة سلفة 5000 ريال، واختيار عدد شهور السداد.