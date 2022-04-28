أتاحت منصة سلفة العديد من التمويلات السريعة الشخصية مراعاة لظروف المعيشة الصعبة ومساعدة المواطنين على مواجهة الغلاء، ولهذا السبب يتجه العديد من المواطنين إلى منصة سلفة لما تقدمه من خدمات تمويلية وقروض شخصية سريعة، منها تمويل شخصي سريع جدا وموافقة فورية حيث لا يحتاج إلى تحويل راتب ويمكن الحصول على 5000 ريال منه، وفي هذا المقال على موقع نجوم مصرية سوف نتحدث عن تمويل شخصي سريع بدون تحويل راتب من سلفة 5000 ريال.

شروط التمويل الشخصي السريع من سلفة

حددت منصة سلفة مجموعة شروط مهمة يجب توافرها لمن يغرب في الحصول على التمويل الشخصي السريع، وهذه الشروط كالتالي:

أتاحت سلفة القرض للمواطن السعودي الجنسية فقط.

كما حددت أنه يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 23 عاماً، ولا يتعدى 60 عاماً.

في حالة المتقدم الذي يعمل بالقطاع الخاص أن لا تقل مدة العمل عن 6 أشهر، أما في حالة القطاع الحكومي فلا تقل مدة العمل عن 3 أشهر.

كذلك يجب أن لا يقل الدخل الشهري عن 5000 ريال سعودي.

طريقة التقديم على التمويل الشخصي السريع سلفة

في حالة توافي جميع الشروط التي حددتها منصة سلفة، فيمكن التقديم على القرض الشخصي من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة سلفة.

ثم الضغط على إنشاء حساب جديد.

بعد ذلك قم باختيار تمويل شخصي.

ثم قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة.

قم بوضع قيمة التمويل الشخصي.

إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

ثم قراءة كافة الشروط والموافقة عليها.

في النهاية قم بالنقر على طلب التمويل.

مميزات التمويل الشخصي من سلفة

بنك سلفة هو أحد أكبر وأهم البنوك بالمملكة العربية السعودية، لما يقدمه من خدمات تمويلية وقروض متعددة لها العديد من المميزات التي يسعى العديد من العملاء الحصول عليها، ومن مميزات التمويل الشخصي السريع من سلفة التالي:

التمويل يتوافق مع جميع أحكام الشريعة والدين.

القرض فوري وسريع جدا.

لا يحتاج إلى كفيل أو عملية تحويل راتب.

فترات سداد الأقساط الشهرية طويلة.

هامش الربح قليل.

البنوك التي تتعامل معها سلفة

تتعامل منصة سلفة مع العديد البنوك المهمة والكبيرة بالمملكة لمساعدة المواطنين على الحصول على مساعدات تمويلية فورية وسريعة، ومن أهم البنوك التالي: