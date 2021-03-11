تمويل شخصي سريع بأطول فترة سداد للمواطن والمقيم والمتقاعد

تمويل شخصي سريع من بنك ساب السعودي، هو أحد أهم التمويلات الشخصية والأكثر بحثاً بين الكثير من عملاء بنك ساب الحاليين وكذلك العملاء الجُدد، حيث يقدم بنك ساب بتقديم تمويلات شخصية سريعة بدون موافقة الكفيل، بالإضافة إلى توفير سيولة نقدية مميزة تناسب الكثير من المواطنين، وتصل قيمة التمويلات الشخصية إلى مبلغ مليون ونصف ريال سعودي، تصلح لجميع التمويلات الشخصية من أجل تنفيذ الكثير من الأغراض الشخصية التي يهتم بها كل مواطن ويسعى إلى تحقيقها، ويصرف بنك ساب كافة القروض للمواطنين من حاملي الجنسية السعودية وكذلك من المقيمين علي أراضي المملكة، وتوضيحاً لمن يبحث عن أفضل تمويل شخصي بالسعودية، فسوف نوضح لكم تفاصيل الحصول علي تمويل شخصي سريع من بنك ساب السعودي.

مميزات الحصول علي تمويل شخصي سريع من بنك ساب

كافة مبالغ التمويلات الشخصية لها توافق شرعي إسلامي يتم من خلاله الصرف.

الحصول علي موافقة فورية وتحويل مبلغ التمويل خلال 3 ساعات من تقديم الطلب.

توفير مبالغ نقدية تصل إلى 1.500.000 مليون ريال سعودي كحد أقصي للتمويل.

منح العملاء فترة سداد مميزة تصل إلى 60 شهر من أجل سداد قيمة التمويل الذي يتم الحصول عليه.

الحصول علي تأمين تكافلي لقيمة التمويل في حالة التعرض إلى مشاكل العجز أو الوفاة.

توفير فرصة خاصة للحصول علي تمويل إضافي، عند دفع العميل قيمة 20% من التمويل السابق.

ليس هناك ضرورة لإحضار موافقة الكفيل لصرف التمويل.

شروط موافقة بنك ساب علي صرف تمويل شخصي للمواطن والمقيم

يقوم بنك ساب بصرف قروض مميزة للمواطنين والمقيمين والمتقاعدين، ولكن يجب توافر عدد من الشروط حتي يتم الموافقة علي صرف مبلغ التمويل، ومن بين هذه الشروط: