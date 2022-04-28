تمويل شخصي من شركة اليسر للسعودي والمقيم في المملكة في فترة سداد ميسرة وتلك المزايا التمويلية من أهم الأمور التي يبحث عنها الكثير من العملاء حيث يتميز التمويل بتوفير مبلغ 20,000 ريال سعودي بدون موافقة الكفيل أو الحاجة له، إذا كان العميل سعودي الجنسية، كذلك يتم توفير مبلغ 10,000 ريال سعودي بدون كفيل أيضاً إذا كان العميل مقيم إقامة دائمة بالمملكة العربية السعودية فيجب الالتزام بكافة الشروط والمتطلبات الأساسية المطلوبة للحصول على قرض شخصي ميسر لجميع العملاء.

المحتويات شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر تعرف على مميزات برنامج التمويل الشخصي لدى شركة اليسر طريقة الحصول على التمويل من شركة اليسر شروط التمويل الشخصي من شركة اليسر لا بد من توفير فترة خدمة عمل للعاملين في القطاعات المختلفة مثل القطاع الحكومي أو القطاع الخاص أو القطاع شبه حكومي تبدأ من ثلاثة أشهر فأكثر.

يجب أن يتوافر راتب شهري ثابت بمقدار دخل يساوي 5 آلاف ريال سعودي.

أيضاً يحتاج التمويل الشخصي الأصغر المقدم من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة العربية السعودية أن يكون عمره لا يقل عن 22 عام حتى 60 عام.

يمتاز القطاع العسكري بأن الحد الأقصى للتقديم الإلكتروني لهم حتى سن التقاعد العسكري بالمملكة العربية السعودية عبر موقع الشركة.

توفير كافة الشروط والضوابط المطلوبة للموافقة على طلب التمويل الشخصي الأصغر بالشركة من أجل الحصول على كافة المزايا التمويلية المتاحة بالشركة داخل أراضي السعودية. تعرف على مميزات برنامج التمويل الشخصي لدى شركة اليسر يمتاز تمويل شركة اليسر بالتقسيط الشهري لمدة ستة وثلاثون شهر بدون الحاجة إلى كفيل حتى مبلغ 20,000 ريال إذا كان المتقدم سعودي الجنسية أما المقيم حتى مبلغ 10,000 ريال بدون كفيل وهناك أيضاً العديد من المزايا منها: التمويل الشخصي الأصغر بموافقة فورية للسعودي والمقيم بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة.

تمويل شخصي بأقساط شهرية مسهلة لمدة ثلاثة سنوات.

وأيضا التمويل الشخصي لجميع العملاء بدون الحاجة إلى كفيل سعودي الجنسية.

القرض الشخصي يتفق مع معايير الدين الإسلامي في المملكة.

أفضل تمويل شخصي بدون أجور وكالة لدى شركة اليسر للتمويل داخل أراضي السعودية.

تمويل بدون رسوم إدارية حتى مبلغ التمويل الموافق عليه من شركة اليسر للإجارة والتمويل في المملكة. طريقة الحصول على التمويل من شركة اليسر يمكن الحصول على التمويل من خلال الدخول للموقع الرسمي التابع إلى شركة اليسر.

عند الدخول على الصفحة الرئيسية تقوم باختيار من تمويل الأفراد التقديم على التمويل الأصغر.

بعد ذلك يتم فتح النموذج وإدخال جميع البيانات المطلوبة وإرسال المستندات اللازمة للتمويل.

وأخيراً تقوم بإرسال الطلب وانتظار الرد السريع من موقع الشركة للإجارة والتمويل في المملكة.