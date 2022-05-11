تمويل شخصي بدون تحويل راتب يصل إلى 300 ألف ريال سعودي

يقدم بنك الرياض الكثير من الخدمات حيث أنه يعتبر أحد أنجح المصارف المتواجدة في المملكة العربية السعودية، وهذا يؤدي إلى نشاط الكثير من مجالات العمل من خلال هذه القروض، وأيضا التمويلات التي يوفرها البنك متاحة لجميع قطاعات الدولة التابعة للبنك، بهامش ربح تنافس مع مراعاة أحكام الشريعة، ومن خلال هذا المقال نوضح لكم خطوات الحصول على تمويل من بنك الرياض.

التمويل الشخصي من بنك الرياض ومميزاته

يتيح بنك الرياض التمويل الشخصي لكل القطاعات العامة والخاصة التابعة للبنك، حتى يكون متوفر لجميع الطبقات في الدولة، وأيضا يستفيد الجميع، ونذكر لكم أهم مميزات قرض بنك الرياض وهي:

البنك يتيح تمويل لمدة 60 شهر.

البنك يتيح تمويل شخصي يصل إلى 300 ألف ريال سعودي.

بنك الرياض يتيح أيضا جميع القروض التمويلية لجميع عملاء السعوديين.

هذا التمويل متوافق مع أحكام وضوابط الشرعية الإسلامية.

المتقدم يصبح له أحقية الحصول على القرض بعد إتمامه لجميع الشروط.

يقوم البنك بإعفاء ورثة العميل المقترض في حالة الوفاة من دفع المبالغ المستحقة.

خطوات الحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض:

أولا زيارة أقرب فرع لبنك الرياض.

ثم بعد ذلك تعبئة نموذج الطلب، وكتابة كافة البيانات الشخصية المطلوبة في النموذج.

يجب تقديم شهادة تعريف من العميل، بها جميع تفاصيل الراتب من طرف جهة العمل.

يمكن أيضا التواصل من خلال الرقم المجاني: 8001242020 لبنك الرياض في حالة الاستفسار عن أي معلومات أخرى.

ماهي أهم الشروط للحصول على التمويل الشخصي من بنك الرياض: