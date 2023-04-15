تمويل شخصي من السعودية للتمويل يصل لـ 100 ألف ريال بدون كفيل أو تحويل راتب.. ننشر الشروط المطلوبة وخطوات تقديم الطلب
تعتبر الشركة السعودية للتمويل واحدة من الشركات الرائدة في مجال توفير القروض للأفراد بقيمة تصل إلى 100,000 ريال سعودي، بالإضافة إلى منتجات التمويل التي تدعم المشروعات الصغيرة. يمكن الحصول على تمويل شخصي من الشركة السعودية للتمويل عن طريق تقديم الطلب عبر موقع الشركة الإلكتروني، وإذا توفرت الشروط المطلوبة يتم الموافقة على الطلب خلال عدة أيام. وفيما يلي سوف تتعرف على شروط التمويل وأهم مميزاته.
الحصول على تمويل شخصي الشركة السعودية للتمويل
يستطيع العملاء الحصول على تمويل شخصي بقيمة 100,000 ريال سعودي من شركة السعودية للتمويل عن طريق التقدم بالطلب في أحد فروع الشركة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة باتباع الخطوات التالية:
- الدخول إلى رابط موقع الشركة السعودية للتمويل.
- تسجيل الدخول عبر رقم النفاذ الوطني.
- الضغط على خيار “تقدم بطلبك”.
- إدخال البيانات المطلوبة وبيانات الراتب وتحديد قيمة التمويل المرغوب فيه.
- التأكد من صحة البيانات والضغط على زر “تقديم”.
- بعد مراجعة البيانات، ستتلقى إجابة من الشركة عبر رسالة نصية أو بريد إلكتروني.
مميزات التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل
يعتبر منتج التمويل الشخصي الذي تقدمه الشركة السعودية من أحد أسرع وأفضل الخيارات للحصول على قرض شخصي في المملكة، ويتميز بالمزايا التالية:
- عدم الحاجة إلى كفيل عند الحصول على قرض يصل إلى 100 ألف ريال سعودي.
- القدرة على الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب.
- التمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية.
- نسبة الاستقطاع تصل إلى 60%.
- تتيح الشركة خدمة السداد المبكر، مما يتيح للعملاء القدرة على إكمال سداد المبلغ بالكامل في أي وقت.
- فترة سداد القرض تصل إلى 5 سنوات ويتم تحديد قيمة القسط الشهري بحسب عدد أشهر السداد.
- يمكن ملء نموذج الطلب عبر الإنترنت والحصول على الموافقة خلال أيام قليلة.
- يتم تقديم هذه الخدمة للموظفين في القطاعين الحكومي والخاص.
شروط التمويل الشخصي من الشركة السعودية
تم تحديد مجموعة من الشروط من قِبل الشركة السعودية للتمويل للحصول على التمويل الشخصي، وتتضمن هذه الشروط ما يلي:
- يقوم طالب الحصول على التمويل بتقديم كشف حساب بنكي عن الثلاثة أشهر الأخيرة.
- يجب أن يكون المتقدم موظف في القطاع الخاص أو الحكومي.
- يجب أن يكون عمر مقدم الطلب لا يقل عن 21 عامًا، وأن يكون سعودي الجنسية وليس مقيمًا.
- في حالة التقديم للحصول على قرض بمبلغ 500 ألف ريال سعودي أو أكثر، يجب توفر كفيل.