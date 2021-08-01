تمويل شخصي البنك السعودي الفرنسي لا يطلب ضامن أقساط مريحة في السداد للرجال والنساء

يوفر البنك السعودي الفرنسي تمويل شخصي بأسهل الطرق الممكنة لمساعدة المواطنين والمواطنات في المملكة العربية السعودية على تحسين المعيشة ودفع المال سواء للتعليم أو شراء سيارة جديدة..وغيرها من الأهداف الضرورية في حياتك، ويعد من أكثر البنوك في إقبال أكبر عدد من العملاء سواء في طلب القروض أو البطاقات الائتمانية وغيرها من المعاملات المصرفية لدى البنك، حيث حقق أرباح تنمو بنسبة 76% في خلال الربع الثاني من هذه السنة، كما يضم البنك السعودي الفرنسي خدمات إلكترونية كثيرة تشمل قطاع الأفراد والأعمال والشركات منها التمويل بدون كفيل غارم من أهم ما يحتاج المواطن وهي ميزة تسهل عليه الحصول على المال دون الاضطرار إلى البحث عن ضامن واستيفاء المعايير المطلوبة له أيضاً.

المزايا التي يقدمها البنك السعودي الفرنسي للتمويل الشخصي

يوفر البنك التمويل الشخصي المرن بصيغة التورق وهو متوافق تماماً مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أنه من البنوك الحكومية معتمد من مؤسسة النقد العربي سمة، يعمل بأنظمة متطورة في تقديم الخدمات للعملاء منها القرض بالمميزات التالية:-

يعطي البنك موافقة فورية في البداية إذا كانت المستندات كاملة.

تمويل ميسر بدون ضامن للرجال والنساء.

فترات السداد مرنة تصل إلى 5 سنوات بأقساط تناسب الدخل الشهري.

متاح الحصول على قرض إضافي بعد سداد 20% من التمويل الحالي.

إعفاء من بقية الأقساط أي يتنازل البنك عن المديونية في حالة العجز الكامل أو الوفاة لا قدر الله.

يتيح القرض بمبلغ كبير يصل إلى 2 ونصف مليون ريال سعودي.

إمكانية شراء المديونية من جهات وبنوك أخرى.

يحدد السعودي الفرنسي الرسوم الإدارية بنسبة 1% فقط من قيمة القرض أو 5000 ريال كحد أقصى أيهما أقل.

كيفية تقديم طلب الحصول على تمويل شخصي بدون ضامن

من خلال الموقع الإلكتروني بنك السعودي الفرنسي www.alfransi.com.sa تعبئة نموذج طلب تمويل تورق مع ضرورة الإطلاع على عقد التمويل الموجود آخر الصفحة قبل ملء الاستمارة، وفي حالة وجود الاستفسارات وطلب المساعدة يمكنك التواصل عبر الفرنسي فون من الهاتف الثابت على رقم 8001242121 أو عبر الجوال على رقم 920000576.

المستندات المطلوبة/