تمويل سيارة للمتقاعدين بدون تحويل راتب ميسر بأقل قسط من بنك الراجحي

يوفر بنك الراجحي أفضل الحلول التمويلية التي تناسب أكبر عدد من العملاء يشمل السعوديين والمقيمين، في إطار المنافسات القوية على القروض بشكل عام وعروض السيارات الجديدة والمستعملة في المملكة العربية السعودية، مما يجعل الراجحي في المرتبة الأولى كأفضل بنك حكومي يقدم خدمات مصرفية ومالية تتم من خلال البوابة الإلكترونية الخاصة بالمصرف تعمل بتقنية رقمية متطورة وفق الخطة الإستراتيجية الجارية حسب رؤية المملكة عام 2030م، تعد القروض من الأمور الهامة لدى المواطنين لحل ضيقة عند الاحتياج إلى المال أو سيارة للعمل بها، أي في كل الأحوال لتسهيل المعيشة نوعاً ما بـ الاقتراض والتقسيط على عدد من السنوات.

تمويل سيارة للمتقاعدين بدون تحويل راتب

يقدم الراجحي منتجات تمويلية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، منها قرض سيارة جديدة أو مستعملة متاح بدون تحويل راتب للمتقاعدين سعوديين وغير سعوديين أيضاً، بالتقسيط على فترة سداد تصل إلى خمس سنوات، كما يقدم البنك التأمين التكافلي في حالة العجز الكلي أو المستمر أو الوفاة لا قدر الله ممل يتنازل البنك عن سداد بقية أقساط القرض للورثة، يمكنك الاختيار من بين منتجات الخاصة بتمويل السيارات إما الإجارة بعقد فترة محددة يتم دفع أقساط حتى انتهاء المدة المتفق عليها وإعادة المركبة، أو تملكها وفق الضوابط في نهاية العقد، أو يمكنك اختيار تمويل شراء مركبة بصيغة المرابحة وهو أيضاً بالتقسيط على خمس سنوات ميسرة السداد.

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شروط تمويل السيارات بدون تحويل الراتب بنك الراجحي

معايير العمر لا يزيد عن 65 عام وقت استحقاق القسط الأخير. الراتب التقاعدي ألا يقل عن 1900 ريال سعودي.

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المستندات المطلوبة لطلب قرض سيارة بدون تحويل راتب

مطلوب عرض سعر سيارة.

تعبئة نموذج الاستمارة الخاصة بنوع القرض عبر الموقع الإلكتروني بنك الراجحي.

تقديم صورة من تأشيرة الإقامة للوافدين.

صورة من جواز السفر.

تعريف بالراتب.

في حالة تقديم طلب القرض يكون عبر البوابة الإلكترونية المرفقة أعلى، أما إذا كان لديك أي استفسار عن القروض أو العروض المتاحة للسيارات فيمكنك الاستعلام عبر الاتصال على رقم بنك الراجحي الموحد 8001241222 أو زيارة أقرب فرع إليك.