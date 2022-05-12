تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي ورابط الحصول على التمويل

بنك الراجحي من أكبر وأقدم البنوك الموجودة داخل المملكة العربية السعودية والذي يهتم بمساعدة المواطنين السعوديين وغير السعودين ويقدم العديد من المساعدات المالية والتمويلات الشخصية والتمويل العقاري وغيرها الكثير من التمويلات والقروض إيمانا منه بضرورة تقديم المساعدات للأسر السعودية لتحقيق العدالة الإجتماعية والرفاهية الإجتماعية لكافة الشعب السعودي والوافدين المقمين داخل المملكة ويقدم بنك الراجحي عروض تمويلية عن منتج تمويل سداد المديونية لصالح بنك الراجحي وذلك لكي يوفر التسهيلات العديدة للعملاء المتعثرين ماليا فيقوم بنك الراجحي بسداد ما على عملائه من ديون.

حيث يقوم بنك الراجحي بسداد مديونية أي عميل لأي بنك أخر موجود داخل المملكة العربية السعودية ثم يتم إيداع مبلغ المديونية في حساب العميل إذا ثبت أنه يحتاج فعلا إلى ذلك ويقوم بنك الراجحي بأخذ هامش ربح بسيط.

مميزات سداد بنك الراجحي للمديونية

إذا توفي العميل الذي حصل على تمويل سداد المديونية يتم إعفاءه وإعفاء أسرته من سداد أي قيمة للمديونية. يتيح بنك الراجحي لعملائه العديد من المزايا مع إعطاء العميل الإختيار بين طرق السداد المختلفة. منتج سداد المديونية يتميز بأنه له هامش ربح تنافسي. يتم سداد المديونية عن طريق نظام التقسيط الشهري الذي تصل مدته إلى ستون شهرا. النسبة السنوية للزيادة لكل الشرائح يبلغ 2.37%. يخضع منتج سداد المديونية إلى أحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها. يقدم بنك الراجحي ميزة تمويل المديونية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين المقمين داخل المملكة السعودية.

طريقة الحصول على تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي