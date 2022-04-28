تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي 1443 وأهم مميزاته

حرص بنك الراجحي على أن يوفر الكثير من المنتجات المهمة إلى عملائه ومن بين تلك المنتجات هي منتج تمويل سداد المديونية وذلك بهدف تسهيل الظروف الصعبة على كافة العملاء الذي لديهم الكثير من الديون ومتعثرين في سدادها ويتولى البنك بسداد ما عليهم من ديوان من خلال ذلك التمويل وإليكم في مقالنا التالي كل ما يخص ذلك التمويل.

تمويل سداد المديونية من مصرف الراجحي

حرص بنك الراجحي على توفير الكثير من الخدمات المهمة التي توفر على عملائه الكثير من الأمور ومن بين تلك الخدم هي خدمة سداد مديونية أي عميل لأي بنك أخر من بنوك المملكة العربية السعودية، حيث يتم وضع المبلغ في حساب العميل وذلك في حالة احتياجه ويكون لبنك الراجحي في ذلك الجانب هامش ربحي تنافسي.

مميزات الراجحي في مجال تمويل سداد الديون

يتسم البنك بالكثير من المميزات في ذلك المجال التي من بينها كلًا من التالي:

يقوم بالبنك بالإعلان عن سداد المديونية بصورة كاملة في حالة إذا توفي العميل.

كما أنه يساعد الغير سعوديين من خلال توفير إليهم الكثير من خدمات التمويل الشخصية.

من أهم مميزات ذلك التمويل هو أن فترة استحقاقه طويلة ويمكن أن تصل إلى ستين شهر.

كما أن المصرف يقوم بمساعدة العميل في الحصول على أي تمويل وطني.

يعلن البنك عن الكثير من العروض ويكون للعميل فرصة الاختيار

حاسبة شراء مديونية بنك الراجحي

يستطيع العميل أن يستفيد من خدمات حاسبة شراء المديونية من خلال اتباع كافة الخطوات الآتية: