تمويل حتى 120 ألف ريال سعودي،، شروط قرض التمويل الشخصي من بنك التنمية الاجتماعية

بنك التنمية الاجتماعية في السعودية يقدم برامج تمويل مختلفة للأشخاص العاطلين عن العمل، حيث يرغب البعض ممن فقدوا أعمالهم أو ممن ليس لديهم أعمال خاصة في بدء مشروعهم الخاص، لضمان عيش حياة آدمية وكريمة له ولأسرته والبدء في أن يكون عنصر فعال ومنتج في المجتمع السعودي، وتأتي هذه الجهود ضمن أهداف رؤية المملكة 2030 التي أطلقتها الحكومة هنالك.

مميزات قرض التمويل الشخصي للعاطلين عن العمل

يمكن أن يمنحك البنك تمويل شخصي حتى 120 ألف ريال سعودي. الحد الأقصى للرسوم الإدارية 7500 ريال سعودي. مدة السداد تصل إلى 40 شهر. يتم سداد الأقساط بشكل شهري.

المسارات الرئيسية لقرض التمويل الحر للعاطلين

توجد في الوقت الحالي خمس مسارات رئيسية يمكن للراغبين في الحصول على التمويل الشخصي التقديم والاستفادة منه، وهذه المسارات هي في التنمية الريفية، والمهن العقارية، وتوصيل الطلبات، والحرف اليدوية والمسارات التخصصية، أما بالنسبة لمسار الأسر المنتجة فهو غير متاح في الوقت الحالي، وسيتم السماح بمسار الخدمات المحاسبية قريبا بحسب ما جاء على الموقع الرسمي لبنك التنمية الاجتماعية.

شروط الحصول على التمويل النقدي للعاطلين عن العمل

توجد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدم للحصول على التمويل الشخصي وهي كالتالي:

ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، ولا يزيد عن 65 عاماً. سلامة السجل الائتماني الخاص بالمتقدم. لا تنطبق الشروط على من يحصل على دخل شهري أكثر من 20000 ريال سعودي. أن يكون حاصلا على وثيقة العمل الحر أو لديه رخصة تثبت ذلك.

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الحر

يطلب بنك التنمية الاجتماعية بعض المستندات التي يجب تقديمها عند الرغبة في الحصول على التمويل الحر للعاطل عن العمل وهي كالتالي:

صور ضوئية من الهوية الوطنية. رقم الجوال الذي يتم الدخول به عبر منصة أبشر. شهادة العمل الحر وهي يتم الحصول عليها من خلال الموقع الرسمي للعمل الحر بالمملكة freelance. تقديم رقم الحساب المصرفي “الآيبان” للمتقدم للحصول على القرض.

حوافز برنامج العمل الحر

يحصل المستفيدين من برنامج نفاذ على بعض الحوافز، وتكون لهؤلاء من أثبتوا جدية وبدأوا في أخذ خطوات حقيقية حيث تكون مكافأة يتم صرفها بشكل مستمر نهاية العام الميلادي.