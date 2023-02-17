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بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج تمويل الأسرة حتى 100 ألف ريال

أحمد مرسي

أعاد بنك التنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، استقبال طلبات التقديم على منتج تمويل الأسرة، وجاء ذلك بعد توقف دام لمدة ثلاثة أشهر متصلة، حيث يعمل البنك على تمويل الأسرة ذات الدخل المحدود، من أجل مساعدتها على تحمل تكاليف وأعباء الحياة اليومية خلال هذه المرحلة وفق ما نشرته صحيفة “عكاظ”.

بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج تمويل الأسرة حتى 100 ألف ريال

منتج تمويل الأسرة من بنك التنمية الاجتماعية

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يصل سقف التمويل في المنتج إلى مبلغ 100ألف ريال في حال عدم الاستفادة من أحد منتجات التمويل الاجتماعي خلال الفترة الماضية، كما تصل مدته إلى خمس سنوات، بالإضافة إلى أن السداد يتم شهرياً دون وجود أي رسوم إدارية.

بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج تمويل الأسرة حتى 100 ألف ريال

يتميز المنتج المقدم من بنك التنمية الاجتماعية بالإعفاء في حالة الوفاة أو العجز الكلي لا قدر الله، وذلك وفق الشروط الخاصة بوثيقة التأمين، وحدد البنك عدد من الشروط الهامة التي يجب توافرها في المتقدمين.

الشروط

  • ألا يتجاوز عمر المقترض 70 سنة والكفيل 55 سنة.
  • ألا يتجاوز نصيب الفرد من دخل الأسرة مبلغ 3000 ريال.
  • يتم احتساب نصيب الفرد من خلال تقسيم الدخل الشهري لرب الأسرة على عدد أفرادها.

كما تضمنت الشروط أيضاً أنه يحتسب الابن ضمن أفراد الأسرة ما لم يبلغ سن 24 عاماً، على أن يكون غير موظفاً أو متزوجاً، أما بالنسبة للفتاة يجب أن تكون غير متزوجة أو موظفة.

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بنك التنمية الاجتماعية يستأنف التقديم على منتج تمويل الأسرة حتى 100 ألف ريال

ويحق للمرأة التقدم من أجل الحصول على تمويل أسرة، في حالة أن تكون مطلقة أو أرملة وتعول طفل أو أكثر من ذلك، حيث يحرص البنك على رفع العبء عن العديد من المواطنين والمواطنات السعوديات من محدودي الدخل والبسطاء.

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أحمد مرسي

محرر صحفي مصري بموقع نجوم مصرية،- حاصل على بكالوريوس تربية نوعية قسم إعلام تربوي- متابع للأخبار العالمية والعربية لتوصيل ماهو جديد لمتابعي الموقع.

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