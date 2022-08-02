شروط الحصول على تمويل بنك البلاد وخطوات التقديم وحاسبة التمويل 1444

يعتبر بنك البلاد واحد من أهم البنوك والمؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث إنه يقوم بتقديم العديد من التمويلات والقروض إلى المواطنين، بالإضافة إلى فترات السداد الميسرة والتي تصل إلى 60 شهر، ويوفر بنك البلاد عدد من التمويلات التي تساعد المواطنين في الزواج أو التعليم أو توفير العلاج وتحسين المستوى المعيشي لديهم، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط الحصول على تمويل بنك البلاد وخطوات التقديم.

تمويل بنك البلاد

تتعدد تمويلات بنك البلاد حيث أنها تتنوع بين تمويلات عقارية وشخصية واستثمارية، ويصل تمويل بنك البلاد إلى 2 مليون ريال سعودي، وأهم ما يميز تمويل البلاد أنه كافة التمويلات تتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، بالإضافة إلى أن التمويل لا يقتصر على المواطنين فقط وإنما يمكن للمقيمين والوافدين التقديم والحصول على التمويل بعد استيفاء الشروط المطلوبة، ولا يحتاج التمويل إلى كفيل.

ما هي شروط الحصول على تمويل من بنك البلاد ؟

حدد بنك البلاد عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على التمويل وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية أو مقيم داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

يشترط وجود حساب جاري وفعال للعميل ليتمكن بنك البلاد من تحويل التمويل.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للمواطن الغير سعودي عن 3500 ريال سعودي.

يجب أن يكون المتقدم على رأس العمل في إحدى المنشآت المعتمدة لدى البنك أو حتى في قطاع عام أو خاص.

يشترط تحويل الراتب الشهري للعميل إلي بنك البلاد.

خطوات التقديم على تمويل بنك البلاد

هناك عدد من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على تمويل بنك البلاد وهي:

في البداية يجب الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص ببنك البلاد للحصول على التمويل ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.bankalbilad.com/ar/personal/Pages/home.aspx

الدخول إلى الصفحة الرئيسية واختيار نوع التمويل المراد الحصول عليه “تمويل شخصي – تمويل عقاري – تمويل سيارات”

الانتقال إلى استمارة البيانات وإدخال كافة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة لها من ” الاسم – الهوية – جهة العمل – رقم الهوية – العنوان الوطني”

تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه وفترة السداد.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة لها.

يجب التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على تقديم طلب التمويل.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل

يجب توفر الأوراق والمستندات التالية للتقديم على تمويل بنك البلاد:

يشترط إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية ويجب أن تكون سارية وغير منتهية الصلاحية.

شهادة إثبات وتحويل مديونيات من بنك إلى آخر.

تعبئة نموذج طلب شراء بالتقسيط.

تعبئة إقرار إفصاح العميل بالالتزامات الشخصية.

مميزات الحصول على تمويل من بنك البلاد

يتميز التمويل بعدد من المميزات التالية:

يتوافق تمويل بنك البلاد مع كافة أحكام الشريعة الإسلامية.

لا يحتاج التمويل إلى كفيل.

تأجيل سداد مع بداية الأقساط التمويلية.

فترات سداد مرنة تصل إلى 60 شهر.

إمكانية السداد المبكر في أي وقت بناء على ضوابط مؤسسة النقد.

يتوفر لكافة العملاء السعوديين وأيضاً المقيمين.

حاسبة التمويل من بنك البلاد

يمكن حساب التمويل الشخصي والتمويل العقاري والتمويل التأجيري للسيارات من خلال حاسبة تمويل بنك البلاد كالتالي: