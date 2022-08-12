تمويل برنامج “عون” السعودي للمنشآت الصغيرة 1444ه‍

يدعم صندوق التنمية السياحية المؤسسات السياحية الصغيرة والمتناهية الصغر لتسريع نموها وإثراء خبراتها لتقديم خدمة أفضل للسياح في الوجهات المحددة في الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبدأ برنامج “عون السياحي” لتعزيز مكانة المملكة كوجهة عالمية مستقبلية في قطاع السياحة، سيساعد هذا البرنامج الذي يمتد لثلاث سنوات في إطلاق مرافق جديدة أو قائمة ذات إمكانات سياحية طموحة ستوفر تجارب رائعة للسياح، ويستهدف البرنامج أيضًا منظمي الرحلات السياحية والأنشطة السياحية والمرشدين السياحيين المحبين للتاريخ ومقدمي منتجات السياحة الثقافية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية واس.

أهداف برنامج “عون” السعودي

يهدف برنامج عون السعودى إلى توفير حلول تمويل مرنة ودعم أكثر من 2000 منشأة بمنح تصل إلى 500 مليون ريال سعودي، وقبول طلبات التمويل المؤهلة بقيمة مليون ريال سعودي لكل منشأة، وقال قصي الفاخري الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية منتهزاً لهذه الفرصة، أن برنامج “عون السياحة” هو فرصة جيدة للشركات الصغيرة لتقديم تجارب سياحية عالية الجودة ومتنوعة تساهم في تحقيق أهدافهم وطموحاتهم، وتقديم تجارب سياحية في الوجهات المستهدفة، وينعكس ذلك في إثراء السائح وتحقيق التنمية السياحية والتنمية الاقتصادية.

وقال إن إطلاق هذا البرنامج هو جزء من سلسلة البرامج التي ستوفرها المؤسسة لهذه المؤسسات لدعم الاستثمار السياحي من خلال منحهم المزيد من الفرص لتحفيزهم على خلق تجارب سياحية جديدة عالية الجودة، وسوف يتيح لنا تقديم المزيد من الخبرة، التى تقدم العون والدعم للسياحة وإثراء تجربة السياح في المملكة، ويذكر أن تغطية تمويل المشروع لصندوق التنمية السياحية قد وصلت إلى 70٪ دون الحاجة إلى تقديم ضمانات، كما سيوفر الصندوق أيضًا تمويلًا متجددًا لمدة عامين بالإضافة إلى حزمة من البرامج الأخرى في إطار استراتيجية صندوق الأعمال الصغير.

صندوق التنمية السياحية

يشار إلى أن صندوق التنمية السياحية استقطب استثمارات بنحو 22.6 مليار ريال، وأضاف أكثر من 7500 غرفة فندقية، وتجدر الإشارة أيضًا إلى أنه وفر للمؤسسة العديد من الفرص بخلاف الأنشطة المالية، بما في ذلك العثور على مواقع مناسبة للتطوير تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للسياحة، والتي تهدف إلى الوصول إلى 100 مليون زائر بحلول عام 2030، كما سيقوم صندوق التنمية السياحية بتحفيز استثمارات كبيرة في قطاع السياحة في المملكة.