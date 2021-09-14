تمويل بدون كفيل من البنك العربي الوطني هامش ربح منافس ميسر السداد للسعوديين والمقيمين

تمويل شخصي بدون كفيل من البنك العربي الوطني ميسر للغاية يشمل السعوديين والمقيمين، يعد من أفضل البنوك للتمويل في المملكة وأكثر أنواع المنتجات التي يبحث عنها بما أن هذا المنتج لا يشترط وجود ضمانات للحصول على المال مع سهولة السداد بأطول فترة ممكنة تصل إلى 5 سنوات بأقساط تناسب الدخل الشهري للعميل مع إحتساب الالتزامات من أجل عدم التعثر والحفاظ على السجل الائتماني (جيد)، علاوة على ذلك أن القرض متاح بصيغتين هما التورق والأسهم المحلية بشروط ومستندات بسيطة موحدة للنساء والرجال والمتقاعدين.

مميزات تمويل البنك العربي الوطني

البنك العربي الوطني هو إحدى البنوك المحلية (الحكومية) المعتمد من مؤسسة النقد العربي السعودي مما يضمن حقوقك وتطمئن عند طلب القرض من ناحية أنه مجاز من هيئة الرقابة الشرعية أي يطبق أحكام الشريعة الإسلامية بمزيد من المزايا التالية:-

سهولة وسرعة الإجراءات.

قرض بدون كفيل يشمل السعوديين والمقيمين رجال ونساء ومتقاعدين.

هامش الربح مميز بجانب توفير أعلى مبلغ للقرض.

إمكانية الحصول على قرض إضافي (إعادة التمويل) وذلك بعد سداد 20% من الأقساط.

أفضل قرض ميسر في السعودية.

يمكن للعميل تأجيل أو 3 أو 6 أقساط.

متاح قرض سيارة بدون كفيل.

فترة السداد مرنة تصل حتى 5 سنوات.

شروط تمويل بدون كفيل من البنك العربي الوطني

لابد أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 سنة ولا يزيد عن 60 سنة وقت سداد آخر قسط.

يجب أن يكون العميل على رأس عمل في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

فتح حساب جاري في البنك العربي الوطني.

يشترط تحويل الراتب إلى البنك.

طريقة الحصول على قرض بدون ضمانات البنك العربي

المستندات المطلوبة /

صورة من بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة سارية الصلاحية.

خطاب تعريف بالراتب يشمل الدخل والبدلات إن وجدت والمسمى الوظيفي وتاريخ الالتحاق بالعمل.

خطاب موثق من جهة العمل بالموافقة على تحويل الراتب عبر نظام سريع.

التقديم إلكترويناً عبر الموقع www.anb.com.sa تعبئة نموذج الطلب مع رفع المستندات المذكورة سابقاً، كما يمكنك الاتصال على رقم البنك 8001244141 للاستفسارات.