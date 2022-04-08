تمويل بدون تحويل راتب أو كفيل يصل إلى 50,000 ريال سعودي مع موافقة فورية

يقدم إمكان تمويل سريع وميسر لجميع القطاعات الحكومية أو الخاصة بأراضي المملكة العربية السعودية، يمكن الحصول على هذا التمويل من خلال تحميل تطبيق إمكان من المتجر، وتتم الموافقة الفورية عن طريق توفير جميع الشروط المطلوبة كما توجد إجراءات ميسرة وسهلة وبدون وجود تعقيدات، وبالتالي سنتحدث عن أهم المزايا والشروط وكيفية طلب تمويل من إمكان.

ماهي شروط التمويل من شركة إمكان:

أولا يجب أن تكون الهوية سعودية.

ثانيا يجب أن يكون السن المتقدم فوق 25 و أقل من 60 عاما، للموافقة على تمويل من إمكان.

ثالثا يجب ألا يكون الدخل الشهري للمتقدم أدنى من 4 آلاف ريال سعودي.

رابعا توفير سجل ائتمان.

خامسا أن يكون المتقدم من القطاع المدني حكومي كان أو خاص وكذلك المتقاعدين.

سادسا يجب على المتقدم بالقطاع الخاص أن يكون مرة على الوظيفة 6 شهور على الأقل.

أهم مميزات التمويل من شركة إمكان:

لا يحتاج المتقدم إلى تحويل راتب.

تمويل إمكان يبدأ من 2 ألف حتى 50 ألف ريال سعودي.

لا يحتاج إلى اشتراط من جهة العمل الخاصة بالمتقدم.

كيفية طلب التمويل من إمكان: