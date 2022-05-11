أهم شروط تمويل إمكان من مصرف الراجحي والأوراق المطلوبة

دائما ماتسعي الحكومة السعودية إلى رفع مستوى المعيشة لمواطنيها بالتعاون مع بنك الراجحي المملوك للحكومة السعودية والذي يقدم العديد من التمويلات والقروض للمواطنين السعوديين وبتسهيلات كثيرة وطرق عديدة للسداد وقد أعلن بنك الراجحي عن تمويل إمكان الراجحي والذي يمكن للمواطنين طلبه من خلال تطبيق إمكان الراجحي بدون تحويل الراتب والذي يخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وضوابطها.

طريقة الحصول على تمويل إمكان الراجحي إلكترونيا

يجب أن يقوم المواطن بتحميل تطبيق إمكان الراجحي على هاتفه النقال.

ينشئ المواطن حساب شخصي له على التطبيق..

يجب أن يرفع المواطن المستندات المطلوبة للحصول على تمويل إمكان على التطبيق.

سيقوم التطبيق بإرسال رسالة لقبول طلب المواطن.

يقوم المواطن بتحديد مبلغ التمويل الذي يحتاج إليه وطريقة السداد ومدة التمويل.

يقوم المواطن بتوقيع عقد التمويل إلكترونيا.

شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي

أن يكون الشخص الراغب في التمويل يحمل الجنسية السعودية ولأبوين سعودين.

أن يكون الشخص الراغب في الحصول على التمويل مقيم داخل المملكة العربية السعودية.

أن لا يزيد عمر المواطن عن ستون عام ولا يقل عمره عن واحد وعشرون عام.

يجب أن لا يقل دخل المواطنين المتقاعدين عن 1900 ريال سعودي.

يجب أن لا يقل دخل المواطن الموظف عن 2000 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل إمكان الراجحي