تمويل امكان طريقة الحصول على سيارة الأحلام بأقل راتب ‏ابتداءًا من 2000 ريال سعودي

توفر شركة امكان ‏للمواطن والمقيم ‏بالمملكة العربية السعودية، تمويل للسيارات ‏من خلال إجراءات ميسرة وأيضا متوافقة مع ضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية، وللحصول على تمويل امكان يمكن للمواطن الدخول على صفحة ‏التمويل التأجيري، وتعبئة البيانات المطلوبة ‏ كالاسم الشخصي-‏السن- رقم الهاتف المحمول-نوع السيارة-الدخل الشهري، ‏أو يمكن الذهاب إلى أحد مستشاري المبيعات التمويل التأجيري التابع لدى شركة امكان، ومن خلال السطور التالية سنتحدث عن مميزات التمويل والمستندات المطلوبة، وأيضا التعرف على أنواع الخدمات التي تقدم مابعد البيع.

‏مميزات شركة امكان للتمويل

تمويل امكان للمواطن السعودي والمقيم.

‏تمويل امكان متوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية.

‏تمويل امكان يصل إلى 1,000,000 ريال سعودي.

تمويل امكان لا يحتاج إلى تحويل الراتب.

‏يمكن الحصول على تأمين شامل طوال فترة التمويل.

‏يمكن للمتقاعدين الحصول على تمويل امكان للسيارات وبأقل راتب ‏1900 ريال سعودي، ‏أما بالنسبة للموظفين بجميع القطاعات فأقل راتب هو 2000 ريال سعودي.

‏تمويل امكان تصل مدة الأقساط فيه حتى 5 سنوات.

يوفر تمويل امكان للمستفيدين خدمات مابعد البيع إلكترونية.

الأوراق المطلوبة للحصول على تمويل امكان

‏يجب ‏على العميل التوفر على البطاقة الوطنية و رخصة القيادة سارية المفعول.

‏يجب تقديم خطاب التعريف بالراتب.

‏يجب تقديم كشف حساب بنكي لآخر ثلاثة شهور.

‏يجب عرض سعر المركبة. ‏

العنوان الوطني.

حاسبة تمويل امكان السنوية

أهم الخدمات التي تقدمها شركة امكان ما بعد البيع