تمويل المتقاعدين الجديد من البنك الأهلي السعودي حتى 2 مليون ريال ومزاياه وقيمة الرسوم الإدارية

تمويل المتقاعدين من البنك الأهلي السعودي يقدم للمواطنين السعوديين وهو تمويل شخصي يبدأ من 5000 ريال سعودي ويصل إلى 2 مليون ريال سعودي والبنك الأهلي السعودي يوفر باقة من التمويلات التي يتم سدادها على أقساط ميسرة وهذا التمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ويتم الموافقة عليه سريعا ومدة السداد تصل إلى خمس سنوات، والرسوم الإدارية لهذا التمويل الجديد تكون 1% من مبلغ التمويل أو 5000 ريال سعودي أيهما اقل.

مزايا التمويل الجديد المتقاعدين

الميزه الأولى هو انه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يتم سداده على أقساط شهريه ميسره لمده خمس سنوات.

البنك يعطي تيسيرا لتأجيل سداد قسط شهر رمضان المبارك.

يتيح البنك أيضا إمكانية السداد المبكر.

يقدم ميزه آخرى وهي تأجيل ثلاثة أقساط بحد أقصى أثناء تنفيذ طلب التمويل.

يتم التامين في حاله الوفاة أو العجز حسب الشروط والأحكام لبوليصة التامين.

شروط التمويل الجديد للمتقاعدين

لابد أن يكون المتقدم للتمويل سعودي الجنسية وأيضا يقيم بداخل المملكة العربية السعودية.

الحد الأدنى للراتب للمتقدم للسعوديين 3000 ريال وكذلك المقيمين 4000 ريال.

من شروط الحد الأدنى لمده الخدمة شهر للسعوديين الذين يعملون بالقطاع الحكومي، وثلاثة اشهر للسعوديين والمقيمين الذين يعملون بالقطاع الحكومي والشركات الكبرى، ومده الخدمة للذين يعملون بالقطاع الخاص لا تقل عن سنه.

مبلغ التمويل يبدأ من 5000 ريال حتى 2.5 مليون ريال سعودي.

يجب أن لا يقل سن المتقدم للتمويل عن 18 سنه للسعوديين وللمقيمين لا يقل عن 22 سنه بشرط إلا يزيد عمر المتقدم عن 60 سنه عند الاستحقاق أخر قسط وبالنسبة للمتقاعدين حتى 75 سنه.

الرسوم الإدارية للتمويل الجديد

من الجدير بالذكر انه قد تختلف النسبة السنوية مع مبلغ التمويل والراتب وجهة العمل ومدة الاستحقاق فمثلا مبلغ التمويل إذا كان مليون ريال يكون الاستحقاق على خمس سنوات بأقساط بمعدل سنوي 4.87 % ويكون مبلغ القسط الشهري 1.743 ريال، وإذا كان مبلغ التمويل 2 مليون ريال يكون الاستحقاق على خمس سنوات أيضا ويكون معدل النسبة السنوية 4.28% ومبلغ القسط الشهري 3.487 ريال.