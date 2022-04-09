بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط وخطوات التقديم على تمويل العمل الحر
يعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة ويعتبر تمويل العمل الحر هو واحد من المنتجات الاجتماعية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية ويهدف تمويل العمل الحر إلى مساعدة المواطنين وأصحاب المهن والذين يرغبون في العمل الحر وقيام المشروعات الصغيرة .
يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم القروض والتمويلات الميسرة والتي تكون فترة سدادها ميسرة وتصل إلى 40 شهر حيث يصل مبلغ التمويل إلى 120000 ريال سعودي ويهدف بنك التنمية إلى تشجيع المواطنين القيام بالعديد من المشروعات والتي تزيد من الدخل وتوفر فرص العمل، يمكن لكافة المواطنين التقديم على تمويل العمل الحر ولكن بعد استيفاء الشروط ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط ومميزات وخطوات التقديم على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.
الشروط المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر
حددت وزارة التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر وتتلخص هذه الشروط في الخطوات التالية:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 18 عاماً وأن لا يزيد عن 60 عاماً.
- يجب أن يكون لدى المتقدم سجل ائتماني.
- يجب أن لا يزيد الدخل الشهري للمتقدم عن 20 ألف ريال سعودي.
- يجب إحضار وثيقة العمل الحر ويتم إصدارها من وزارة العمل المعروفة الآن باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
- يشترط دفع رسوم إدارية 4000 ريال سعودي.
مميزات الحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية
- يتم التقديم بكل بساطة من خل الموقع الإلكتروني لوزارة التنمية الاجتماعية بدون الحاجة إلى الذهاب لفرع البنك.
- يصل التمويل حتى 120 ألف ريال سعودي.
- فترات سداد ميسرة تصل إلى 40 شهر.
- الرسوم الإدارية لا تتخطى 4000 ريال سعودي.
- يتم الإعفاء من الأقساط في حالات منها العجز الكلي أو في حالة الوفاة يعفى الورثة.
خطوات التقديم على تمويل العمل الحر 1443
يتم التقديم على تمويل العمل الحر من خلال الموقع الإلكتروني وعن طريق توافر تسجيل حساب على الموقع حتى يتمكن من تعبئة نموذج البيانات ويمكن اتباع الخطوات التالية:
في البداية يقوم المتقدم بالدخول إلى الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الاجتماعية ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.sdb.gov.sa/ar-sa/freelance.
- لدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار التقديم على تمويل العمل الحر.
- البداية في إملاء نموذج الطلب من خلال كتابة كافة البيانات المطلوبة من اسم المقدم والبريد الإلكتروني ورقم الهاتف والعنوان.
- تحديد مبلغ التمويل المراد الحصول عليه.
- في النهاية يجب التأكد من صحة كافة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على إرسال الطلب.
- لا يتم الموافقة على طلب التمويل إلا بعد تطابق الشروط والأحكام المطلوبة.