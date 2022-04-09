بنك التنمية الاجتماعية يعلن شروط وخطوات التقديم على تمويل العمل الحر

يعتبر بنك التنمية الاجتماعية هو واحد من أهم المؤسسات المالية في المملكة العربية السعودية حيث أنه يقوم بتقديم العديد من القروض والتمويلات إلى المواطنين في المملكة ويعتبر تمويل العمل الحر هو واحد من المنتجات الاجتماعية التي يقدمها بنك التنمية الاجتماعية ويهدف تمويل العمل الحر إلى مساعدة المواطنين وأصحاب المهن والذين يرغبون في العمل الحر وقيام المشروعات الصغيرة .

يقوم بنك التنمية الاجتماعية بتقديم القروض والتمويلات الميسرة والتي تكون فترة سدادها ميسرة وتصل إلى 40 شهر حيث يصل مبلغ التمويل إلى 120000 ريال سعودي ويهدف بنك التنمية إلى تشجيع المواطنين القيام بالعديد من المشروعات والتي تزيد من الدخل وتوفر فرص العمل، يمكن لكافة المواطنين التقديم على تمويل العمل الحر ولكن بعد استيفاء الشروط ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط ومميزات وخطوات التقديم على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية.

الشروط المطلوبة للحصول على تمويل العمل الحر

حددت وزارة التنمية الاجتماعية عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل العمل الحر وتتلخص هذه الشروط في الخطوات التالية: