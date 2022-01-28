تمويل السيارات مصرف الراجحي “منتج الإجارة التمويلي”.. شروطه والمستندات المطلوبة

سمير زيادة

يوفر مصرف الراجحي عدة خيارات لـ تمويل السيارات مصرف الراجحي، والتي تشمل منتج الإجارة التمويلي، ومنتج المرابحة، منتج الاحلال، ولك من هذه الخيارات شروط وضوابط لحصول العميل المتقدم على التمويل، إضافة إلى أن هناك مزايا خاصة بكل منتج من المنتجات المذكورة، وفي هذه المقالة سوف نخصص الحديث عن التمويل لشراء سيارة من مصرف الراجحي، عبر منتج الإجارة التمويلي، مع بيان شروطه والأوراق المطلوبة لقبول منح التمويل، فتابعوا معنا لمزيد من التفاصيل التي تودون معرفتها بهذا الخصوص.

تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة

تمويل السيارات مصرف الراجحي

تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة
تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة

ما هو منتج الاجارة التمويلي لتملك سيارة ؟

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من ضمن التسهيلات التي يقدمها مصرف الراجحي لـ تمويل السيارات مصرف الراجحي بموجب هذا المنتج، السماح للعميل المتقدم بالسداد للأقساط، بشكل مؤجل لشراء سيارة جديدة، التي ستكون بملكية المصرف ومن ثم يتم تأجيرها للعميل بموجب التوقيع على عقد تأجير السيارة مقابل مبلغ أجرة شهرية (القسط) لمدة محددة يتم الاتفاق عليها، ومن ثم تنتقل ملكية السيارة إلى العميل عند دفع كامل مبلغ التأجير المبين بالعقد بالتواريخ المحددة له دون أي تأخير، إضافة إلى الدفعة الأخيرة المتفق عليها.

شروط ومعايير تمويل السيارات مصرف الراجحي – منتج الإجارة التمويلي

يتطلب للموافقة على منح التمويل عدة شروط ميسرة منها يتعلق بالحد الأدنى للدخل، ومنها يتعلق بالحد الأقصى للعمر، وتشمل هذه المعايير وشروط أهلية التمويل:

تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة
تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة
  • يجب ان يكون الحد الأدنى للدخل بالنسبة للعملاء الذين هم على رأس عملهم 2000 ريال سعودي.
  • وبالنسبة للعملاء المتقاعدين يجب ان يكون الحد الأدنى للدخل 1900 ريال سعودي.
  • الحد الأقصى للعمر للعملاء على رأس عملهم يجب أن لا يتجاوز 60 سنة عند استحقاق الايجار.
  • الحد الأقصى للعملاء المتقاعدين يجب ان لا يتجاوز العمر عن 65 عامًا عند استحقاق الإيجار.

المستندات المطلوبة لـ تمويل السيارات مصرف الراجحي ” منتج الاجارة التمويلي”

على العملاء المتقدمين للحصول على تمويل شراء سيارة جديدة عبر مصرف الراجحي يجب توفير المستندات التالية:

  • عرض سعر للسيارة من احد المعارض المعتمدة من قبل المصرف.
  • تعبئة نموذج طلب حسب الأصول.
  • صورة عن بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين السعوديين سارية، وصورة عن تاشيرة الإقامة للوافدين سارية أيضًا.
  • خطاب توظيف من جهة العمل، لمقدمي الطلب من العاملين.
  • إثبات مصدر الدخل للمتقدمين المتقاعدين.
  • كشف حساب بنكي لآخر 6 أشهر.

    تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة
    تمويل السيارات مصرف الراجحي .. منتج الإجارة التمويلي.. شروطه والمستندات المطلوبة

ويمكن للعميل التعرف على مبلغ التمويل والأقساط الشهرية، ومدة الإجارة التمويلي من خلال الدخول عبر الرابط التالي: إلى موقع مصرف الراجحي – حاسبة التمويل الإيجاري للسيارات، وإدخال البيانات المطلوبة في الحقول المخصصة لكل منها.

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سمير زيادة

سمير زيادة مواليد سوريا، حائز على إجازة في الحقوق من جامعة دمشق، زاولت مهنة المحاماة في سوريا نحو 22 عامًا، أهوى العمل في مجال الصحافة الإلكترونية، ومتابعة وتغطية الأخبار السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومواضيع أخرى ، والكتابة في هذا الشأن.


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