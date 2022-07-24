طريقة الحصول على تمويل الراجحي الشخصي والعقاري وتمويل السيارات

مصرف الراجحي من أكبر المصارف في السعودية حيث يوفر المصرف تمويل الراجحي الشخصي والعقاري وتمويل السيارات والعديد من البرامج للتمويل كذلك يقدم مصرف الراجحي العديد من التسهيلات للعملاء التي تناسب احتياجات المواطنين والوافدين، في هذا المقال نعرض تفصيلاً برامج التمويل النقدي والعقاري وتمويل السيارات المقدمة من مصرف الراجحي بجانب الأوراق والشروط اللازم توافرها لتقديم طلبات الدعم وأخيراً رابط التقديم تقدم برامج التمويل الشخصي المختلفة دعماً مادياً يصل في بعض البرامج إلى مبلغ 2 مليون ريال. وتتميز جميع البرامج بكونها تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية وأن لها خطط سداد مرنة، كما أن التقديم على طلب التمويل يستغرق وقتاً قصيراً يصل في بعض البرامج إلى 30 دقيقة فقط.

شروط الحصول على تمويل الراجحي الشخصي:

تمويل الراجحي الشخصي متاح للمواطنين السعوديين فقط والمقيمين داخل المملكة.

يجب ألا يزيد عمر العميل عن 60 عاماً للموظف و 70 عاماً للمتقاعد في تاريخ آخر سداد.

يجب ألا يقل راتب المواطن السعودي العامل عن 2000 ريال والمتقاعد عن 1900 ريال.

يلزم أن يكون راتب المتقدم الوافد 5000 ريال على الأقل.

يجب تقديم تعريف وتثبيت الراتب برفقة نموذج طلب التمويل.

وأخيراً يمكنك الوصول إلى حاسبة التمويل الشخصي.

شروط الحصول على تمويل وطني المرن:

تمويل وطني المرن هو تمويل خاص بالعاملين الموشكين على التقاعد، وهناك عدة شروط يجب أن نتبعها للحصول عليه وهي:

أن يكون متبقي للعميل على التقاعد خمس سنوات على الأكثر.

يجب ألا يقل مبلغ التمويل عن 8 آلاف ريال وألا يزيد عن 2 مليون ريال.

مدة التمويل تصل إلى 5 سنوات.

هناك فترة سماح لتحويل راتب التقاعد إلى مصرف الراجحي.

تمويل الراجحي بضمان العقار:

بالنسبة لتمويل الراجحي بضمان العقار فهي خدمة متاحة للمواطنين السعوديين فقط.

يجب أخذ الدخول الأخرى في الاعتبار ليصبح الحد التمويلي 50% من قيمة الدخول بحدٍ أقصى.

يمكن تقديم تمويل يصل إلى 70% من قيمة العقارات و 60% من قيمة الأراضي.

يجب ألا يقل الراتب في القطاعات الحكومية عن 5000 ريال وفي القطاعات الخاصة عن 7500 ريال.

تبدأ القيمة التمويلية من 50 ألف ريال وحتى 3 ملايين ريال بحد أقصى لأصحاب الرواتب الثابتة والوحدات السكنية أو الأراضي.

الحصول على تمويل الراجحي للسيارات:

يمكنك الحصول على السيارة التي تريدها عن طريق التقسيط أو الإيجار التمليكي، حيث يقدم مصرف الراجحي عدد كبير من برامج تمويل السيارات التي تناسب الجميع كما أن يوجد 11 معرضاً للسيارات منتشرة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية.

برامج التمويل للسيارات من مصرف الراجحي هي:

تمويل شراء السيارات بالتقسيط.

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات.

أمن على سيارتك.

كذلك عروض ومكافآت مصرف الراجحي على السيارات.

التمويل العقاري من مصرف الراجحي:

يقدم تمويل الراجحي للعقارات لائحة كبيرة من الخيارات، فإذا كنت ترغب في شراء عقار جديد أو التعامل في العقارات الاستثمارية أو حتى شراء الأراضي فستجد ما تريده لدى برامج التمويل العقاري لمصرف الراجحي، وجميع البرامج تخضع لأحكام الشريعة الإسلامية والرد على طلبات التمويل يصل خلال 10 أيام.

أما بالنسبة لقائمة برامج التمويل العقاري فهي كالتالي:

برنامج شراء منزل.

برنامج شراء الأراضي.

التمويل بضمان العقار.

الاستثمار العقاري.

تمويل عقاري وشخصي.

التمويل المعجل والمدعوم.

برنامج حماية الممتلكات وما تحتويها.

طرق التقديم على طلب تمويل الراجحي: