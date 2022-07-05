تمويل الراجحي الجديد 2022، شروط وكيفية الحصول عليه

سنتناول في هذا المقال معلومات عن تمويل الراجحي الجديد ٢٠٢٢، حيث يقدم بنك الراجحي الكثير من الخدمات للعملاء، من بينها خدمة التمويل الجديد، الذي يتوافق مع احتياجات العملاء، كما أن هذا التمويل يتفق مع الشريعة الإسلامية، فلا يكون فيها أي نوع من أنواع الربا، وسنتعرف في هذا المقال على شروط تمويل الراجحي الجديد وكيفية الحصول عليه.

تمويل الراجحي الجديد ٢٠٢٢

يوفر بنك الراجحي إمكانية التمويل لكافة المقيمين والمواطنين في أراضي المملكة العربية السعودية، فيساهم سد ديون المقترضين، أو إقامة المشاريع الاستثمارية.

لكن يتم الحصول على القرض بعد توافر بعض الشروط التي يحددها البنك.

كما يتميز بنك الراجحي بأنه ييسر عملية السداد، فلا يواجه المقترض أي عوائق أو مشكلات في ذلك.

أهم المعلومات عن بنك الراجحي

ينتمي بنك الراجحي لفئة البنوك الإسلامية، فيعتبر من أهم وأقدم البنوك في المملكة، كما أنه يأتي في نفس المراكز على مستوى العالم أيضًا.

تم تأسيس البنك على يد كل من صالح وعبد الله وسليمان ومحمد بن عبد العزيز الراجحي.

يعتبر البنك أول المصارف التي تم إنشاؤها على أراضي السعودية، في عام 1957 ميلاديًا.

يعمل البنك وفقا للشريعة الإسلامية فيما يخص برامج التمويل والتعاملات المصرفية، وهذا أهم ما يميز بنك الراجحي عن غيره من البنوك.

هذا البنك يملك حوالي 500 فرع في كافة أنحاء المملكة العربية السعودية، لذا فهو يعتبر من أكبر البنوك في المملكة العربية السعودية.

بنك الراجحي يحدد فروع تكون خاصة بالمعاملات المصرفية النسائية، فتقوم عليها موظفات متخصصات في الخدمات المصرفية.

شروط التمويل الجديد من بنك الراجحي

حدد بنك الراجحي بعض الشروط التي يجب توافرها فيمن يرغبون في الحصول على القرض، أهم تلك الشروط تتمثل في الآتي:

أن يكون سن الشخص المتقدم ما بين 25-65 سنة.

أن يكون الحد الأدنى للراتب الذي يخص الشخص المتقدم للحصول على القرض لا يقل عن ألفي ريال سعودي، للقدرة على سداد القرض.

في حالة طلب التمويل المشترك لابد أن تكون قيمة الدخل للعميل حدها الأدنى يقدر بعشرة آلاف ريال سعودي لكل من طالب التمويل والشخص المتضامن معه.

أن يقر العميل بأنه سيلتزم بالتسديد للأقساط بالتمويل في المواعيد التي يحددها مع البنك.

أن يكون الشخص المقترض يعمل في أحد الجهات التي يعتمدها المصرف.

أن يتم تحويل راتب الشخص المقترض لبنك الراجحي، في حال إذا كان الراتب الخاص به يحول لبنك آخر، فعلى المتقدم أن يقوم بإرسال خطاب من أجل تحويل الراتب لمصرف الراجحي من قبل جهة العمل.

أن يحصل المتقدم على الموافقة من مصرف الراجحي من أجل الحصول على القرض.

شروط التمويل الشخصي للمقيمين من مصرف الراجحي

يسمح بنك الراجحي للمقيمين على أراضي السعودية بالحصول على القرض منه، ولكن بشرط وجود بعض من الضوابط التي يجب أن تتوافر في الشخص المقترض، نذكر أهم الضوابط في النقاط التالية:

على المتقدم بالحصول على القرض من المقيمين أن يكون متواجدًا في السعودية باستمرار.

أن يكون المتقدم حاملًا لإقامة سارية المفعول.

على المقيم العمل في أحد الجهات التي يعتمدها مصرف الراجحي سواء جهات حكومية أو خاصة.

أن يكون عمر المقيم لا يتجاوز 50 عامًا.

أن تكون الفترة الأدنى للمقيم في جهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر في القطاع العام، أو ستة أشهر في القطاع الخاص.

أن تتعدى قيمة الراتب خمسة آلاف ريال سعودي.

على المقيم إرفاق ما يثبت قرار الموافقة على منح التمويل له من جهة العمل.

في حال الحصول على الموافقة من جهة العمل على التمويل، يطالب المتقدم جهة العمل بتحويل راتبه لأى مصرف الراجحي في حال إن كان الراتب يحول لأحد البنوك الأخرى.

مميزات تمويل الراجحي الجديد

يملك التمويل الجديد الذي يكون مقدمًا من بنك الراجحي بعض المميزات، سنوضحها في النقاط التالية:

لا يتم فرض التزامات تكون طويلة الأجل ضد المقترض.

يتم تحويل التمويل مباشرة لحساب العميل.

تيسير توثيق عملية التمويل.

الإسراع في معالجة أي مشاكل تواجه العميل خلال فترة السداد.

مطابقة التمويل لأحكام الشريعة الإسلامية.

تسهيل فترات السداد، بحيث تتناسب مع كافة احتياجات العملاء.

أنواع التمويل التي يقدمها بنك الراجحي

يقدم بنك الراجحي بعض من الخدمات التمويلية للعملاء من المواطنين والمقيمين، فتختلف باقات التمويل طبقا للاحتياجات الخاصة بالعميل، ووفقا للشريعة الاسلامية، في النقاط التالية سنستعرض لكم أهم أنواع التمويلات:

تمويل الفواتير.

تمويل العقود.

تمويل رأس المال العامل.

تمويل السيارات.

التمويل العقاري.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي

يتيح بنك الراجحي الحصول على القرض عن طريق التقديم على البنك إلكترونيا عن طريق التالي:

يقوم العميل الراغب في الحصول على القرض بالولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي “من هنا “

الضغط على تبويب الخدمات المصرفية الإلكترونية.

النقر على أيقونة الخدمة المصرفية الشخصية.

النقر على اختيار التمويل.

تحديد التمويل المراد الحصول عليه.

النقر على اسم التمويل، ثم ستظهر جميع التفاصيل المتعلقة بالعميل.

النقر على زر تقدم بطلبك الآن.

إدخال جميع البيانات المطلوبة.

تعبئة نموذج البيانات الشخصية.

النقر على زر التالي.

يلزم على المتقدم بالقرض أن يقوم بالتعهد والإقرار بصحة البيانات التي تم إدخالها.

رفع كافة المستندات التي يطلبها الموقع، مع مراجعة كافة التفاصيل.

التعرف على القيمة التمويلية المتوقعة.

الضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام.

النقر على زر تقديم الطلب.

بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة يلزم مراجعة الطلب من خلال المصرف والتواصل مع المتقدم.

رابط التقديم على تمويل الراجحي

أطلق مصرف الراجحي رابط إلكتروني رسمي لبنك الراجحي، فيمكن لمن يرغبون في الحصول على القرض الدخول للموقع “من هنا“

كما يمكن الاطلاع على جميع التفاصيل وآخر المستجدات في البنك، والعروض التي يقدمها، والمزايا التي يتميز بها كل تمويل.

كما يمكن لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة التواصل مع خدمة العملاء المتواجدين في جميع الفروع.

الوثائق والمستندات المطلوبة لقرض التمويل الشخصي بنك الراجحي ١٤٤٣

هناك اختلاف في طلب الوثائق للحصول على التمويل الشخصي عند مصرف الراجحي، فتتحدد الوثائق بجنسية وحالة المتقدم بالطلب، وإذا كان سعودي أو مقيم في المملكة، ويتضح ذلك عن طريق التالي:

الوثائق المطلوبة من السعوديين:

تقديم الخطاب التعريفي من جهة العمل التي يعمل بها العميل في المملكة.

إحضار وثيقة تحويل الراتب لبنك الراجحي من جهة العمل التي يعمل بها الشخص المتقدم لطلب التمويل.

تسليم نموذج طلب قرض التمويل الشخصي لبنك الراجحي.

إرفاق صورة طبق الأصل من الهوية الوطنية.

الوثائق المطلوبة من المقيمين:

تسليم خطاب تعريفي من جهة العمل التي يعمل لديها العميل في المملكة العربية السعودية.

تقديم وثيقة تحويل الراتب من جهة العمل إلى بنك الراجحي.

إرفاق نموذج طلب التمويل في بنك الراجحي.

إحضار صورة مصدقة من الإقامة أو جواز للسفر.

حاسبة التمويل بنك الراجحي

في ظل سعي مصرف الراجحي لتوفير أفضل الخدمات للعملاء في المملكة، فقد أعلن البنك عن إتاحة خدمة لحساب التمويل الشخصي، فيتم من خلالها معرفة قيمة الرسوم والأقساط الشهرية التي يجب على الحاصل على القرض أن يقوم بسدادها.

يمكن الدخول لحاسبة التمويل الشخصي في بنك الراجحي والاستفادة منها “من هنا “

رقم بنك الراجحي الموحد

يتوفر لبنك الراجحي في المملكة العربية السعودية أرقام للاستفسارات والشكاوى من العملاء مواطنين ومقيمين، وهذه الأرقام تتمثل في التالي:

هاتف الراجحي للعملاء الموجودين حاليًا من السعودية 966920003344.

رقم بنك الراجحي للإبلاغ عن حالة الاحتيال وفقدان بطاقة 8001244455.

الرقم المخصص للعملاء الجدد 8001241222.

رقم الراجحي للعملاء المميزين من السعودية 8001248880.

الرقم المجاني الموحد لعملاء التميز من خارج السعودية 966920005544.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي بالنسبة لموظفي البنوك بدون تحويل راتب 1443

تتم عملية التقديم للقرض الشخصي بنك الراجحي لموظفي البنوك بدون تحويل راتب طبقًا للشروط التالية:

أن يتم سداد القسط الشهري وفق أمر مستدام من البنك الذي تم تحويل الراتب إليه، من العميل لمصرف الراجحي.

أن يكون الحد الأدنى للتمويل هو عام واحد وأن يكون أقصى مدة هي خمس سنوات.

أن تكون مدة العمل في الوظيفة الحالية عام، بشرط العمل عند القطاع البنكي لمدة خمس أعوام.

أن يكون الحد الأدنى لعمر العميل ما بين الخمسة والعشرين عامًا وحتى 55 عامًا، عند استلام الراتب.

أن يكون العاملين هم من الموظفين في البنوك في المملكة.

أن يكون الحد الأدنى للتمويل هو 50 ألف ريال سعودي، والحد الأقصى هو 500 ألف ريال سعودي.

ألا تتجاوز قيمة القسط الشهري ثلث الراتب بالنسبة للمتقدم.

أن يكون الموظف في البنك يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون الحد الأدنى للراتب هو مبلغ 2000 ريال سعودي.

شروط التمويل الشخصي بنك الراجحي للأطباء بدون تحويل راتب 1443

طرح بنك الراجحي خدمة التقديم على تمويل الشخصي للأطباء بدون تحويل راتب، في حال توافق الشروط التالية:

سداد الأقساط المترتبة بطريقة مستمرة، من حساب راتب الطبيب في البنك الذي تم التحويل له راتب الطبيب، وذلك بشرط ألا تتجاوز نسبة القسط ثلث الراتب المحول.

أن يكون الطبيب يعمل لدى إحدى الجهات ( المستشفيات أو العيادات الخارجية) المعتمدة من قبل البنك.

لابد أن يكون الحد الأدنى للراتب هو مبلغ 2000 ريال سعودي.

ألا تكون الفترة الزمنية للعمل الحالي أقل من عام، مع وجود إجمالي عدد الأعوام للعمل يساوي 3 أعوام.

يجب أن يكون الحد الأدنى للقرض هو 50 ألف ريال سعودي والحد الأقصى هو مليون ريال سعودي فقط.

أن يكون الطبيب يحمل الجنسية السعودية.

أن يكون الحد الأقل لمدة سداد أقساط التمويل الشخصي للطبيب هو عام واحد والحد الأقصى خمسة أعوام.

أن يكون الدخل الإضافي للطبيب يخضع لمعايير التقييم في بنك الراجحي.

أن يكون الحد الأدنى لعمر الطبيب ما بين 25 وحتى 55 عامًا.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية المقال تمويل الراجحي الجديد٢٠٢٢، الذي إلى فئة البنوك الإسلامية، ويعتبر من أهم وأعرق البنوك في المملكة، ويوفر إمكانية التمويل لكافة المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، بشرط توافر الشروط التي ذكرناها لكم من قبل، للمزيد تابعونا على موقع نجوم مصرية.