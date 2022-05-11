“إمكان” تمويل الراجحي الجديد 2022 بقيمة 50 ألف ريال بدون ضامن أو تحويل راتب.. تعرف على شروط التقديم

تمويل الراجحي الجديد 1443، العديد من المُواطنين بالمملكة العربية السعودية يرغبون في الحصول على التمويل المادي، ولذلك يُمكن الاستفادة من عروض تمويل الراجحي 2022 والاستفادة من التمويل المُيسر بقيمة 50 ألف ريال سعودي، حيث دائماً ما يتم الإعلان عن تلك التمويلات من قِبل شركة الراجحي… وفيما يلي سوف نُجيب على سؤال “كم راتب يعطي الراجحي في التمويل الشخصي؟”.

ما هي شروط إمكان الراجحي؟

باستطاعة كافة المُواطنين بالمملكة الاستفادة من تمويل الراجحي للقطاع الخاص 1443، ولكن يجب أولاً التعرف على أهم الشروط التي يجب العمل بها، وهي تتمثل في الآتي:

من أهم الشروط التي وضعتها شركة الراجحي هي أن يكون المُتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون عُمر المتقدم للحصول على تمويل الراجحي الجديد 2022 ما بين 25 عام حتى 60 عام.

من الجيد أيضاً وجود تاريخ ائتماني، وأن يكون المُتقدم قد أمضى مُدة 6 أشهر على الأقل بالقطاع الخاص.

الحد الأدنى لراتب المُتقدم لتمويل الراجحي المُيسر 50 ألف ريال سعودي.

كيفية التقديم على تمويل الراجحي الجديد 1443

بعد التعرف على أهم الشروط الخاصة للحصول على تمويل إمكان الراجحي سوف نُسلط الضوء أيضاً على طريقة التقديم على تمويل الراجحي الجديد 2022، وإليكم الخطوات أدناه:

في بادئ الأمر سوف يلزم تنزيل “تطبيق الراجحي” ومن ثَم تثبيته على الجوال.

الخطوة التالية وهي تسجيل كافة البيانات وإرفاق جميع المُستندات.

الآن يجب القيام بتحديد القيمة الخاصة بتمويل الراجحي، وأيضاً اختيار طريقة السداد.

في الأخير سوف تنبثق قائمة تحتوي على كافة المعلومات حول قبول طلب تمويل الراجحي أو رفضه.

حاسبة تمويل الراجحي

قبل توضيح خطوات حاسبة التمويل الشخصي يجب التنويه إلى أن “الحاسبة” هي ليست نهائية بل تقوم بإظهار نتيجة تقريبية للمُستخدم، ويمكن أيضاً للعُملاء القيام بالتواصل مع خدمة عُملاء بنك الراجحي لمُراجعة حاسبة التمويل:

أولاً سوف يتم القيام بفتح تطبيق الراجحي ومن ثَم اختيار “حاسبة التمويل” من القائمة.

يتم كتابة مبلغ التمويل وكتابة المُدة وأشهر السداد.

الخطوة الأخيرة وهي القيام بالنقر على خيار “نتيجة التمويل”.