تمويل إمكان الراجحي مليون ونصف ريال سعودي بدون تحويل راتب

يعتبر نظام تمويل إمكان الراجحي واحد من أهم أنظمة التمويل في المملكة العربية السعودية، حيث أن مصرف الراجحي واحد من أهم وأكبر المؤسسات المالية في السعودية ويتعاون مصرف الراجحي مع شركة إمكان للتمويل لتقديم أفضل التمويلات والقروض إلى المواطنين ومساعدتهم على رفع المستوى المعيشي لديهم، وتتنوع أنظمة القروض بما يتناسب مع كافة العملاء بالإضافة إلى أنظمة سداد ميسرة يحددها العميل، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي ورابط التقديم.

تمويل إمكان الراجحي

يتميز التمويل أنه يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية وأنه لا يحتاج إلى كفيل أو تحويل راتب، كما أن تمويل إمكان يبدأ من 5 آلاف ريال سعودي ويصل إلى مليون ونصف ريال ويمكن السداد تصل إلى 60 شهر، كما يمكن الحصول على تمويل إضافي آخر يصل إلى 45% استقطاع من إجمالي الراتب، ولا يقتصر التمويل على الموظفين فقط وإنما للمتقاعدين أيضا.

أنظمة إمكان الراجحي

تتعدد أنظمة التمويل في مصرف الراجحي ومنها:

القروض الشخصية والتمويل الميسر، وهو متاح لجميع عملاء البنوك.

قروض التمويل الإضافي (الشركات)، وهو متاح فقط للسعوديين.

قروض تحسين ظروف المعيشة.

شروط الحصول على تمويل الراجحي

حدد مصرف الراجحي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المتقدم للحصول على تمويل إمكان الراجحي وهي:

يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 20 عاماً ولا يزيد عن 60 عاماً.

في حالة أن المتقدم من المتقاعدين يشترط أن لا يزيد عمره عن 70 عاماً.

للحصول على التمويل الميسر يشترط أن يكون المتقدم موظف في إحدى القطاعات الحكومية أو الخاصة.

للحصول على التمويل الإضافي يجب أن يعمل المتقدم في القطاع المدني أو القطاع العسكري.

يجب أن تكون مدة عمل المتقدم لا تقل عن 6 أشهر في القطاع الخاص.

بالنسبة للقطاع الكومي يجب أن لا تقل فترة عمل المتقدم عن شهر.

يشترط أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي.

في حالة الحصول على تمويل إضافي يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 7000 ريال سعودي.

يشترط وجود سجل ائتماني ممتاز.

يجب وجود تمويل قائم في حالة التمويل الإضافي.

خطوات التقديم على تمويل إمكان الراجحي

تتعدد طرق التقديم على تمويل الراجحي فيمكن التقدم من خلال الذهاب لأحد فروع بنك الراجحي المنتشرة في المملكة، ويمكن التسجيل من خلال التطبيق الخاص بإمكان الراجحي، ويمكن من خلال الموقع الإلكتروني وفيما يلي سوف نوضح لم طريقة التقديم:

التقديم من خلال الموقع الإلكتروني:

الدخول المباشر إلى الموقع الخاص بمصرف الراجحي ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://www.alrajhibank.com.sa/ar/personal/finance

تسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور.

إدخال رمز التحقق في الخانة المخصصة له والضغط على تسجيل الدخول.

اختيار الخدمات المصرفية الإلكترونية من القائمة الرئيسية.

تحديد تمويل إمكان الراجحي.

إدخال البيانات المطلوبة والضغط على تقديم طلب التمويل.

التقديم من خلال التطبيق الخاص بإمكان الراجحي:

في البداية يجب تحميل التطبيق من هنا للأندرويد أو هنا للأيفون.

الدخول إلى الصفحة الرئيسية وتسجيل الدخول من خلال إنشاء حساب.

إدخال كافة البيانات المطلوبة ورفع المستندات المطلوبة ومنها:

بطاقة الهوية تعريف بالراتب شهادة تأمين (للقطاع الخاص) كشف حساب لآخر 3 أشهر (لعملاء البنوك غير الراجحي)

يتم إرسال رسالة تتضمن موافقة فورية على تقديم طلب التمويل.

يجب تحديد المبلغ المارد الحصول عليه وتحديد فترة السداد.

توقيع العقد الإلكتروني وإدخال رقم الحساب المصرفي.

رقم تمويل الراجحي

يمكن التواصل مع مصرف الراجحي من خلال الاتصال على رقم التمويل وهو: 8001241222 .

. كما يمكن التواصل مع خدمة العملاء للاستفسارات أو تقديم طلب بشكل مباشر رقم: 920011038.

لتواصل العملاء الحاليين: +966-92000-3344.

مميزات الحصول على التمويل الإضافي