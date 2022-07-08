هناك الكثير من المواطنين السعوديين الذين يبحثون عن تمويل ميسر وسريع حيث هناك تمويل إمكان الراجحي التمويل الذي يصل إلى 50 أف ريال سعودي وهو من أشهر أنظمة التمويل بالمملكة وأكثرها ثقة “تمويل إمكان الراجحي”، فهو تعاون مشترك بين شركة إمكان للتمويل ومصرف الراجحي الأشهر بالسعودية من أجل مساعدة المواطنين، تشجع كلا المؤسستين التعامل الرقمي في المعاملات المختلفة؛ للتسهيل على العملاء مع ضمان جودة وسرعة الخدمة. وفيما يلي نستعرض مزايا تمويل إمكان الراجحي وشروط وخطوات التسجيل به بجانب أرقام التواصل مع إمكان الراجحي وأنواع القروض المتاحة.

مزايا تمويل إمكان الراجحي للتمويل الميسر التوافق مع الشريعة الإسلامية. متاح لجميع عملاء البنوك. لا حاجة لوجود كفيل أو كمبيالات. كذلك لا يشترط جهة العمل. لا يحتاج لتحويل الراتب. متاح للمتقاعدين. إمكانية السداد المبكر وبالتالي يمكن خصم الأرباح. مدة التمويل تكون عامان. يبدأ التمويل من 2,000 حتى 50,000 ريال. مزايا تمويل إمكان الراجحي الإضافي: أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية.

أيضاً متاح لعملاء جميع البنوك، المحولين وغير المحولين للراتب على بنك الراجحي.

يمكن التسديد على مدة تمتد لـ 60 شهراً.

إمكانية الحصول على تمويل إضافي يصل إلى 45% استقطاع من إجمالي الراتب.

متاح للمتقاعدين.

يبدأ التمويل من 5,000 حتى مليون ونصف ريال. شروط الحصول على تمويل إمكان الراجحي يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية. يلزم أن يكون السن بين الـ 20 والـ 60 عاماً للموظفين المحولين على مصرف الراجحي، وبين 25 و60 للموظفين غير المحولين على مصرف الراجحي وحتى 70 عاماً للمتقاعدين. العمل بالقطاع المدني “شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين” للحصول على التمويل الميسر. العمل بالقطاع المدني “حكومي، شبه حكومي، قطاع خاص، متقاعدين” أو القطاع العسكري للحصول على التمويل الإضافي. يجب أن تكون مدة الخدمة للقطاع الخاص وغير المحولين على بنك الراجحي هي 6 شهور. يجب أن تكون مدة الخدمة للقطاع الحكومي وشبه الحكومي ومحوّلى بنك الراجحي هي شهر فقط. الحد الأدنى للمرتب للتمويل الميسر هو 5,000 ريال، وللتمويل الإضافي هو 7,000 ريال. يلزم وجود سجل ائتماني ممتاز. يجب وجود تمويل قائم في حالة التمويل الإضافي. طريقة التسجيل في تمويل إمكان الراجحي: يوفر الراجحي داخل المملكة العربية السعودية طريقتين للتسجيل في تمويل إمكان الراجحي تمكنك من تقديم طلب تمويل 50 اف ريال وتتبعه حتى استلامك المال بالهاتف فقط. التسجيل عبر تطبيق إمكان الراجحي قم بتحميل التطبيق من هنا للأندرويد أو هنا للأيفون.

ثم قم بفتح التطبيق وسجل حساب جديد.

قم بملء البيانات ورفع المستندات المطلوبة وهي: بطاقة الهوية تعريف بالراتب شهادة تأمين للقطاع الخاص كشف حساب لآخر 3 أشهر لعملاء البنوك غير الراجحي سوف تصلك بعد ذلك موافقة فورية. يمكنك بعدها اختيار مبلغ التمويل ومدة السداد كما يناسبك.

حدد طريقة التسديد ثم قم بتوقيع العقد الإلكتروني وإدخال رقم حسابك المصرفي. التسجيل عبر الموقع الإلكتروني: أولاً انقر للدخول لموقع الراجحي. ثانياً ادخل الاسم وكلمة المرور الخاصة بحسابك في بنك الراجحي. ثالثاً ادخل رمز التحقق وانقر “تسجيل دخول”. من القائمة الرئيسية، انقر “الخدمات المصرفية الإلكترونية”. ثم اختر “تمويل إمكان الراجحي”. رابعاً املأ الطلب بالبيانات المطلوبة ثم انقر “تقديم الطلب”. *الطريقة الثانية متاحة فقط لعملاء مصرف الراجحي بشكل مسبق. أنواع قروض إمكان الراجحي القروض الشخصية أو التمويل الميسر وهو متاح لجميع عملاء البنوك. قروض التمويل الإضافي “الشركات”، وهو متاح فقط للسعوديين. قروض تحسين ظروف المعيشة. أرقام إمكان الراجحي للتمويل المجاني لمهاتفة خدمة العملاء عن طريق رقم إمكان الراجحي الموحد المجاني 920011038 للاستفسار عن حالة الطلب.

وأيضاً وجود الرقم التالي للتواصل مع إمكان الراجحي 8001240251.