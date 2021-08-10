شروط تملك غير السعوديين للعقار.. تعرف عليها وعلى طريقة تقديم طلب الشراء أون لاين عبر أبشر 1443/2021

أعلنت المملكة العربية السعودية عن شروط تملك غير السعوديين للعقارات وهي شروط غير معقدة وسهلة جدًا وتكاد تكون أساسيات لأي عملية شراء أو بيع للعقار، هذا ويسعدنا من خلال موقعنا نجوم مصرية ngmisr.con استعراض شروط تملك غير السعوديين للعقار في المملكة، كما نقدم طريقة تقديم طلب تملك عقار للمقيمين في السعودية عبر منصة أبشر، هذا ويذكر أن المملكة قد أعلنت منذ فترة عن السماح لغير السعوديين بالتملك.

شروط تملك غير السعوديين للعقار وطريقة تقديم طلب الشراء على أبشر

أن تكون هوية المقيم الراغب في تملك عقار بالسعودية سارية وغير منتهية.

توفر جميع معلومات العقار محل المعاملة وصورة من الصك.

لا يحق للمقيم تملك أكثر من عقار واحد.

طريقة تقديم طلب تملك عقار لغير السعوديين أون لاين، تنتقل إلى “أبشر”، تختار خدماتي ثم “خدمات”، ثم “الخدمات العامة”، ثم تختار “طلب تملك العقار لغير السعوديين”.

هذا وسوف يؤدي تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة إلى ازدهار مجال الاستثمار العقاري، والذي يعتبر واحد من أهم الدعائم الاقتصادية في البلدان المتقدمة، وبسبب الإمكانيات الهائلة للسعودية من حيث المناطق السياحية المتميزة، سوف تجذب المملكة أهم المستثمرين في المجال العقاري.