حقيقة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عوض 60 وفقًا لآخر قرارات في السعودية

مجلس الوزراء السعودي أقر مجموعة من القرارات الجديدة التي تخص نظام التقاعد في المملكة لمختلف الموظفين، حيث تسعى لتقديم جميع السُبل للموظفين بذلوا قصارى جهدهم في الأعمال الخاصة بهم ولكن بلغوا سن التقاعد، فتم تعديل بعض الأمور التي تخص نظام التقاعد، لذا سوف نوضح لكم حقيقة تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عوض 60 والمزيد من التفاصيل الآخرى.

تمديد سن التقاعد إلى 65 سنة عوض 60

وافق مجلس الوزراء السعودي في أخر اجتماع له على بعض التعديلات التي تخص الموظفين المتقاعدين، لذا يترقبون تفاصيل الاجتماع والذي تضمن تمديد سن التقاعد ولكن حتى وقتنا هذا لم يتم الإعلان بشكل واضح عن تفاصيله، حيث أن هناك بعض الإراء التي تتوقع سن التمديد يصل لـ 62 عام والبعض الآخر يتوقع 65 وهناك رأي آخر ينوه إلى أن قرار التعديل لم يتضمن العُمر، ولكن في حال إعلانهم بشكل رسمي سوف نوضح ذلك الأمر مباشرةً.

التعديل المرتقب لنظام التقاعد المدني

بعد صدور القرار الخاص بتعديل نظام التقاعد في المملكة العربية السعودية لنظامي المدني والعسكري، حيث أنه شمل بعض المناقشات أثناء الاجتماعي والتي تضمنت ما يلي ولكن بانتظار الموافقة عليها سواء بالقبول أو الرفض: