تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر مقيم ضمن خدمات الجوازات السعودية الجديدة







خدمة الجوازات السعودية تمديد تأشيرة الزيارة التجارية عبر بوابة مقيم الإلكتروني، والتي تعد احد احدث الخدمات التي دشنها مؤخراً صاحب السمو الأمير عبد العزيز بن سعود بين نايف وزير الداخلية، ضمن باقة من الخدمات الجديدة التي ستقدمها المديرية العامة للجوازات ومنها خدمة إشارة للصم وذوي الإعاقة السمعية، وخدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي عبر منصة أبشر الأفراد خلال فترة التجربة، وتم استعراض تفاصيل تلك الخدمات والميزات الجديدة من استخدامها.







خدمة تمديد الزيارة التجارية من خدمات المديرية العامة للجوازات والتي تقدمها بوابة مقيم الإلكترونية، ستكون من بين الخدمات الإلكتروني التي تقدمها وزارة الداخلية للمستفيدين، بما يسهم في توفير الوقت وسرعة إنهاء الإجراءات، حيث يعد نظام منح التأشيرة التجارية والسياحة أثار جدلاً واسع خلال الفترة الماضية، خاصةً خلال موسوم الحج .

تمديد تأشيرة الزيارة التجارية







التأشيرة التجارية تسهم في السامح للمستثمرين بزيارة المملكة والإطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة، والتي تم تصنيفها في وقت سابق إلى ثلاثة فئات، سيتم فرد لها مساحة منفصلة من التعريف والتوصيف، ونظراً لتنامي الطلب على استخراج مثل هذه التأشيرات أو تمديد تأشيرة الزيارة التجارية لاستكمال بعض الأعمال، فقد تم تدشين تلك الخدمة ضمن خدمات بوابة مقيم لسعرة إنهاء الإجراءات واستخراج التأشيرة.

بوابة مقيم للتأشيرات الإلكترونية







تقدم بوابة مقيم العديد من الخدمات منها الاستعلام عن حالة التأشيرات، والاستعلام عن هوية مقيم وموعد تجديدها، ومنها تمديد تأشيرة زيارة تجارية الجديدة بالتعاون مع المديرية العامة للجوازات.