تمديد الزيارة في السعودية عبر منصة أبشر الإلكترونية 1443

يهتم العديد من الوافدين إلى المملكة العربية السعودية بمعرفة الشروط المطلوبة لعمل تمديد للزيارة الخاصة بهم داخل المملكة وكيفية القيام بالتمديد للتواجد داخل أراضي المملكة لفترة أطول، وقد أوضحت وزارة الداخلية السعودية إمكانية عمل تمديد للزيارة داخل المملكة من خلال منصة أبشر الإلكترونية والتي يتوفر بها العديد من الخدمات الإلكترونية التابعة للوزارة، وإليكم أهم تفاصيل تمديد الزيارة والشروط المطلوبة.

تمديد الزيارة في السعودية

تهتم المملكة العربية السعودية براحة المواطنين بها وكذلك المقيمين الوافدين إليها، ولذلك وفرت حكومة المملكة إمكانية تمديد الزائر لفترة زيارته داخل المملكة وذلك لكي يتمكن من البقاء بشكل قانوني ولفترة أطول، ولذلك وفرت المديرية العامة للجوازات خدمة إلكترونية للوافدين تمكنهم بسهولة من عمل تمديد للزيارة الخاصة بهم في حال توافرات الشروط المطلوبة لذلك، ويتم التمديد عبر منصة أبشر الإلكترونية.

الشروط المطلوبة لتمديد الزيارة للوافدين

النقاط التالية نوضح لكم بها أهم الشروط المطلوبة لعمل تمديد للزيارة داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بحسب ما أوضحته وزارة الداخلية بالمملكة: