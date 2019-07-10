رقم تليفون حساب المواطن السعودي للشكاوى ومواعيد استقبال الاتصالات 1440

يوفر برنامج الدعم الحكومي عدداً من القنوات الرسمية للتواصل مثل رقم تليفون حساب المواطن أو رقم حساب المواطن للاعتراض أو رقم شكاوى حساب المواطن للاتصال المجاني أو حساب المواطن خدمة العملاء علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تحت اسم citizen care، أو يمكنكم التواصل مع البرنامج من خلال دخول بوابة حساب المواطن الإلكترونية، ولكلٍ من هذه القنوات مواعيد خاصة لاستقبال اتصالات المواطنين واستفساراتهم حول ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن السعودي، ويُمكنكم التعرف على طريقة التسجيل في حساب المواطن من خلال موقع نجوم مصرية.

وقد أضاف البرنامج إلى جانب تليفون حساب المواطن خدمة “صوتك مسموع” التي تُمكن المواطن المستفيد من التواصل بصورة مباشرة مع فريق الدعم الفني للبرنامج، وذلك من أجل معالجة الصعوبات التي تواجه المواطنين وتؤدي إلي منعهم من الاستفادة بالدعم، ومن خلال موقع نجوم مصرية نوفر لحضراتكم رقم حساب المواطن للاعتراض أو رقم شكاوى حساب المواطن وكافة الحسابات الرسمية لقنوات البرنامج، بالإضافة إلي رابط التسجيل في حساب المواطن 1440 للاستفادة من مبالغ دعم الدفعة الجديدة، وكذلك رابط والاستعلام عن أسماء المقبولين في حساب المواطن من الدفعات السابقة والقادمة فور الإعلان عنها.

تليفون حساب المواطن السعودي

في ظل حرص برنامج الدعم الحكومي الحكومي التابع لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية علي استقاء المعلومات فقط من خلال حساباته الرسمية، فقد أعلن حساب المواطن السعودي عن أن حساب المواطن الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، هو المصدر الأساسي والرئيسي للحصول علي المعلومات والأرقام التي تتعلق بالبرنامج، وأن حساب خدمة العملاء هو المختص بالرد علي استفسارات المواطنين، وهذا ما يسعى إليه موقع نجوم مصرية من خلال توفير المعلومات لحضراتكم فور الإعلان الرسمي عنها للتيسير والتسهيل علي المواطنين، ويتم الاستفسار من خلال رقم تليفون حساب المواطن المباشر المرفق.

ويمكنكم التعرف علي رقم الاتصال الموحد لاستقبال الاتصالات أو ما يعرف باسم رقم شكاوى حساب المواطن أو رقم حساب المواطن للاعتراض، أو رقم اتصال حساب المواطن السعودي، كل هذه المُسميات ترجع لرقم هاتف حساب المواطن الخاص بالبرنامج من أجل تقديم الشكاوى والاستفسارات التي تتعلق بالبرنامج، بالإضافة إلي القنوات الرسمية الأخري ومواعيد استقبال حساب المواطن للطلبات والاستفسارات والاتصالات الرسمية، وبإمكانكم الحصول على رابط دخول موقع حساب المواطن الإلكتروني ومعرفة تليفون حساب المواطن المجاني من خلال الجدول التالي:

م الخدمة وسيلة التواصل مواعيد العمل الرسمية 1 رقم حساب المواطن 19912 من الأحد إلي الخميس، بدايةً من الساعة 8 صباحاً حتي الساعة 10 مساءً. 2 خدمة عملاء حساب المواطن تويتر citizen care علي مدار اليوم باستثناء يومي الجمعة والسبت من الساعة 1 مساءً وحتي الساعة 11 مساءً. 3 بوابة حساب المواطن ca.gov.sa تستقبل طلبات المواطنين علي مدار اليوم.

حساب المواطن 1440

أعلن برنامج حساب المواطن الآن عن إمكانية التسجيل في حساب المواطن بالسبة للمرأة باعتبارها ربة أسرة، وإضافتها التابعين لها في حال كانت المواطنة مطلقة أو أرملة، وهنا يتطلب تقديم عدد من الوثائق وهي (صك إعالة، أو صك ولاية، أو صك حصر ورثة الأرملة، أو إثبات الاحتضان، ومن خلال رقم تليفون حساب المواطن المرفق يمكنكم الاتصال بمركز خدمة البرنامج، ومن خلال موقع نجوم مصرية بإمكانكم التعرف علي مواعيد صرف حساب المواطن، تقديم اعتراض حساب المواطن، كما يمكنكم الإطلاع علي نتائج دراسة الأهلية لحساب المواطن.

وقد أوضح برنامج حساب المواطن فيما يتعلق برغبة تسجيل الفرد الأعزب في حساب مستقل في حال كان عمره يتراوح ما بين 18 و 24 عاماً ويسكن في سكن مستقل عن عائلته، وهنا فقد أوجب البرنامج علي هذا الشخص أن يقوم بتسجيل عقد إيجار سكنه في شبكة إيجار، ومن ثم إرفاق صورة أو نسخة من العقد الموحد، وقد جاء هذا الشرط تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الذي يُلزم الجهات الحكومية بالاستعانة بشبكة “إيجار”، ومن يرغب في التواصل مع البرنامج يمكنه ذلك من خلال قنوات البرنامج الرسمية للاتصال سواء كانت عن طريق الموقع الرسمي أو الحساب الرسمي لخدمة العملاء علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر أو الاتصال علي تليفون حساب المواطن المجاني.

تحديث: نشر برنامج حساب المواطن من خلال حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” ما يفيد بأنه يقوم بتنفيذ حملات لتوعية عدد من المواطنين المستفيدين من خلال مكالمات علي الهاتف الجوال الخاص بالمستفيد ورسائل نصية SMS ممن أظهرت بياناتهم الرسمية أنهم يمتلكون سجلات تجارية مُسجلة بأسمائهم أو بأسماء تابعيهم ولم يقوموا بالإفصاح عنها في بيانات الدخل عبر موقع حساب المواطن، والهدف من هذه الاتصالات هو التوعية بضرورة الإفصاح عن هذه البيانات في بيانات الدخل حتي لا يكون هناك ما يؤثر في أهلية الاستحقاق لدعم البرنامج، وعن طريق تليفون حساب المواطن الرسمي المرفق بإمكانكم التواصل لتقديم الاستفسارات.

قنوات اتصال حساب المواطن الرسمية

أكد حساب المواطن بالأمس علي قنوات الاتصال المرفقة بالمقال من خلال الحساب الرسمي للبرنامج علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر، مُضيفاً إليها قناة جديدة ليصبحوا بذلك أربعة قنوات رسمية متاحةً للتواصل مع البرنامج، حيث تمت إضافة خدمة “صوتك مسموع”، ويتم استقبال استفسارات المواطنين/المواطنات عبر خدمة حساب المواطن صوتك مسموع علي مدار 24 ساعة لمن يرغب في الاستفسار عن ما يتعلق ببرنامج حساب المواطن، ومن خلال الصورة التالية يمكنكم التعرف علي كافة قنوات التواصل وخاصةً رقم تليفون حساب المواطن مركز الاتصال وفقاً لأخر تحديث.

تحديث: أوضح برنامج حساب المواطن خدمة صوتك مسموع المجانية التي تعطي للمستفيد إمكانية التواصل المباشر مع الدعم الفني لحساب المواطن، والهدف من إنشاء هذه الخدمة هو معالجة التحديات والصعوبات التي تواجه المواطن وتمنعه من الحصول علي دعم البرنامج، ومن خلال الفيديو التالي يتم التعرف علي الخدمة وكيفية الاستفادة منها وطريقة استخدامها عبر موقع حساب المواطن الرسمي، وللتواصل عن طريق تليفون حساب المواطن المجاني ومعرفة توقيتات الاتصال، يمكنكم ذلك من خلال الصورة المرفقة بالموضوع عبر موقع نجوم مصرية.

دعم فاتورة الكهرباء من حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن عن نسبة الدعم التي يتم توجيهها من البرنامج إلي فاتورة الكهرباء للمستفيدين من برنامج حساب المواطن السعودي، حيث تمثل نسبة دعم فاتورة الكهرباء 35% من إجمالي مبلغ الدعم الحاصل عليه المستفيد، وذلك بهدف تخفيف آثار الإصلاحات الاقتصادية علي الأسر بالمملكة العربية السعودية التي تستحق الدعم من البرنامج، وقد أعلنت الشركة السعودية للكهرباء بالأمس عن إصدار فواتير الدفعة الأولي، ويمكنكم الآن دخول بوابة حساب المواطن لاستخدام حاسبة حساب المواطن التقديرية، والتسجيل في حساب المواطن الدفعة الثانية عشر الآن، كما يمكنكم الاتصال برقم تليفون حساب المواطن المجاني في حال كانت لديكم أي استفسارات حول البرنامج.

ويجب أن يقوم المستفيد بالتأكد من دقة البيانات التي يقوم بإدخالها لدي برنامج حساب المواطن سواء كانت بيانات تتعلق به أو بالأفراد التابعين له، ومن ثم تسجيل المصدر الصحيح للدخل والإفصاح عن الدخل من أي نشاط تجاري، حتي لا تتأثر أهلية الاستحقاق لديه أو لدي تابعيه، ويُمثل الدعم الذي يُقدمه البرنامج التعويض الجابر للزيادة في أسعار الوقود، وتصحيح فواتير الكهرباء، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة (5%)، إلي جانب الآثار الغير مباشرة من الإصلاحات الاقتصادية بالمملكة، وللتواصل مع الدعم الفني للبرنامج يمكنكم الاتصال علي رقم تليفون حساب المواطن المجاني المرفق.

تحديث: يتأثر دعم برنامج حساب المواطن وقيمة مبالغ الدعم بتجاوز دخل المستفيد الشهري للحد المانع، ويتأثر أيضاً بعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدره الصحيح، مضافاً إلي ما سبق عدم أهلية أحد التابعين لرب الأسرة، ويؤكد البرنامج بصفة مستمرة علي ضرورة التأكد من دقة بيانات المستفيد والتابعين له الخاصة بالدخل ومصدره الصحيح، كما يتيح موقع حساب المواطن الإلكتروني إمكانية الإطلاع علي ضوابط الدعم وآلية احتساب قيمة الاستحقاق، واستخدام الحاسبة التقديرية لحساب المواطن، وللتواصل مع البرنامج يمكنكم ذلك من خلال تليفون حساب المواطن ووسائل التواصل الأخري المرفقة بالمقال عبر نجوم مصرية.

تطبيق حساب المواطن 2019

تم إطلاق تطبيق حساب المواطن الجديد من قبل برنامج حساب المواطن السعودي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وذلك من أجل التسهيل على المستفيدين والمستفيدات عند معرفة تفاصيل الحساب الخاص بهم وتفاصيل دورات الاستحقاق النقدية، بالإضافة إلى إمكانية التعرف من خلاله على نتائج الأهلية ونتيجة الاعتراض على القيمة المستحقة، ويتم الحصول على التطبيق من خلال الذهاب إلى المتجر الإلكتروني وكتابة حساب المواطن ثم الضغط على أيقونة بحث، ومن ثم تثبيت التطبيق على الجهاز الجوال، ويُمكنكم التعرف على طريقة تقديم اعتراض حساب المواطن من خلال موقع نجوم مصرية.

مواعيد عمل رقم حساب المواطن 19912 خلال شهر رمضان 1440

أعلن برنامج حساب المواطن بشكل رسمي من خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن مواعيد حساب المواطن الجديدة لاستقبال طلبات المستفيدين عن طريق مركز الاتصال الموحد الخاص ببرنامج حساب المواطن السعودي خلال شهر رمضان 1440هـ المبارك، حيث جاءت مواعيد حساب المواطن الجديدة كالتالي:

يتم استقبال اتصالات المواطنين خلال شهر رمضان 2019 من يوم الأحد إلى الخميس في الأوقات التالية (من الساعة 10:00 صباحاً حتى الساعة 3:00 عصراً، ومن الساعة 8:00 مساءً حتى الساعة 1:00 صباحاً) عن طريق رقم تليفون حساب المواطن الموضح. يتم التواصل عن طريق خدمة عملاء حساب المواطن citizen care على مدار اليوم. يتم التواصل من خلال خدمة صوتك مسموع على بوابة حساب المواطن على مدار الساعة.

تاريخ نزول حساب المواطن والمدة المتبقية يوليو 2019

تم الإعلان من جانب برنامج حساب المواطن رسمياً عن نزول حساب المواطن الدفعة العشرون “يوليو 2019″، حيث تم بدء الصرف والإيداع في الحسابات البنكية للمستفيدين والمستفيدات منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وقد أعلن المتحدث الرسمي باسم حساب المواطن “سلطان القحطاني” عن إجراء تعديلاً على مبلغ الدعم المقدم قبل إجراء الزيادة في أسعار البنزين الجديدة 2019.

تاريخ صرف حساب المواطن يوليو 2019: الأربعاء 10 يوليو 2019م الموافق لتاريخ 7 ذو القعدة 1440هـ.

عداد حساب المواطن اعتباراً من اليوم الأربعاء (جاري الإيداع في الحسابات البنكية الآن).

كما يستقبل حساب المواطن اليوم اتصالات المواطنين واستفساراتهم سواء عن طريق القنوات الرسمية الإلكترونية المختلفة وخدمة صوتك مسموع أو من خلال الاتصالات الهاتفية التي سيتم استقبالها عبر مركز الاتصال أو خدمة عملاء حساب المواطن اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح اليوم لمن يرغب في الاستفسار أو طلب المساعدة لإكمال الإجراءات الخاصة للحصول على دعم البرنامج أو في حال وجود مشكلة تواجه المستفيد من البرنامج، وتستمر عملية استقبال الاتصالات من المستفيدين حتى الساعة العاشرة مساءً عبر تليفون حساب المواطن الموحد.