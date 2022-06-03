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تكليف الحج وزارة الصحة 1443 وشروط التسجيل

إسلام إبراهيم محمد

قامت “وزارة الصحة” بالمملكة العربية السعودية في الآونة الأخير بإطلاق المزيد من الخدمات والمُبادرات التي من شأنها العمل على الارتقاء بالمنظومة الصحية، وبالتزامن مع اقتراب موسم الحج لهذا العام، نجد أن هُناك تساؤلات حول أي من الأمور التي تتعلق بـ”تكليف الحج وزارة الصحة 1443″، وفيما يلي سوف نُسلط الضوء للحديث تفاصيل هذا الأمر عبر تقريرنا التالي… فضلاً تابعونا.

تكليف وزارة الحج والعمرة حجاج الداخل

إن تكليف الحج وزارة الصحة من المبادرات التي قد تم إطلاقها من قِبل “وزارة الصحة السعودية”، لإتاحة الفرصة للكوادر الطبية المُنتظمة وغير المُنتظمة بالمُشاركة بالتقديم للخدمات الطبية للحجاج بموسم الحج ذلك الذي تستضيفه المملكة، ولقد دعت وزارة الصحة جميع الكوادر الطبية ذو الكفاءة العالية من المملكة وخارجها حتى تستعين بخبراتهم ومهاراتهم لاحتضان ملايين الحجاج لهذا العام، وهذا يكون عبر الانتظام بكافة مستشفيات مكة المكرمة والمدينة، وجميع النقاط الطبية التي تنشئها الوزارة طبقاً لمتطلبات الحجاج وظروفهم.

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تكليف الحج وزارة الصحة 1443

شروط التسجيل بتكليف الحج التابع لوزارة الصحة

إن وزارة الصحة قد حددت شروط لا بد من توفرها بالكوادر الطبية التي ترغب في أن تشارك بتقديم خدمات صحية للحجاج بموسم الحج، وإليكم مثل هذه الشروط وهي كالآتي:

  • اختصاص الشخص المتقدم يكون متوافق مع الاختصاصات المطلوبة التي أعلن عنها من وزارة الصحة.
  • بطاقة التصنيف المهنية التي تخص المتقدم تصدر من هيئة سعودية متخصصة وتكون سارية المفعول.
  • إن كان المتقدم من مكان خارج المملكة فلا بد أن يكون لديه وثيقة موافقة تكن من مركز صحي يعمل به.
  • حصول الشخص المتقدم الذي يأتي من خارج الوزارة على الإجازة النظامية من الجهة العامل بها حتى يستطيع أن يغطي فترة العقد مع وزارة الصحة السعودية.
  • جميع الوثائق الثبوتية التي تخص المتقدم لابد من كونها سارية مثل تصريح الإقامة وجواز السفر.
  • عدم صدور أي قرار يمنع الشخص مقدم الرعاية من الممارسة للعمل الصحي.

التخصصات المطلوبة من وزارة الصحة

وزارة الصحة حددت بعض التخصصات المطلوبة من الكوادر الطبية لتقديم طلب مشاركة بالخدمات الصحية للحجاج وإليكم التخصصات وهي كالآتي:

  • طبيب العناية المركزة
  • استشاري طب العناية المركزة.
  • طبيب يكون مقيم بوحدة العناية المركزة.
  • طبيب رئيساً للوحدة الخاصة بالعناية المركزة.
  • طبيب لعلاج النفسي.
  • تمريض للعمل داخل وحدات العناية المركزة.
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إسلام إبراهيم محمد

"حاصل على ليسانس حقوق" ومهتم بمتابعة الأخبار المحلية والعالمية وتقديمها بكل شفافية، وعملت بالعديد من المواقع الخبرية والصحف بخبرة منذ 2017


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