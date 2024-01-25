تكريم عدد من الفائزين بالحفل الختامي لهاكثون المسؤولية المجتمعية

حضر الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز اليوم، الحفل الختامي لفعاليات هاكثون المسؤولية المجتمعية النسخة الثانية الذي نظمته جمعية المسؤولية المجتمعية في قاعة السيوار بفندق كراون بلازا, بإشراف وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبمشاركة ٦٠ طالباً وطالبة من ١٥ جامعة سعودية للمنافسة على 4 مسارات: اجتماعي ورياضي وتقني والطاقة.

الحفل الختامي لهاكثون المسؤولية المجتمعية_ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وشارك في الحفل الأميرة مها بنت مشاري نائبة رئيس جامعة الفيصل للعلاقات الخارجية والتطوير، رئيس مجلس إدارة جمعية المسؤولية المجتمعية سعود السبيعي، والمدير التنفيذي للجمعية عبدالله المهنا، وممثلي وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات والجامعات المشاركة والطلاب والطالبات ومندوبين عن الجهات الراعية والداعمة, بالإضافة إلى أعضاء اللجنة الإعلامية ووسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وخلال كلمته التي ألقاها في بداية الحفل أكد الرئيس التنفيذي لجمعية المسؤولية المجتمعية عبدالله المهنا أهمية مواكبة رؤية المملكة 2030 من قبل جميع القطاعات بفعاليات ومبادرات تحقق مستهدفات هذه الرؤية الطموحة وتعزز مكانة المملكة الرائدة في مجال التقنية منها فعاليات هاكثون الذي تكرر هذا العام بعد نجاحه العام الماضي ووجد إقبالاً كبيراً من الجامعات والمشاركين والمشاركات الذين إرتفع عددهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وعاقدون العزم على تنظيمه في الأعوام القادمة، موجهًا شكره لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز الرئيس الفخري للجمعية، وللجامعات ولوزارة التعليم، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجميع الرعاة والداعمين.

شهد الحفل تقديم فيلم تعريفي عن جمعية المسؤولية المجتمعية، فيما تناول رئيس مجلس الإدارة الجمعية سعود السبيعي خلال الحفل، تاريخ وجهود وإنجازات الجمعية وتطلعاتها المستقبلية التي تواكب رؤية المملكة 2030، مقدماً الشكر لصاحبة السمو الملكي الأميرة حصة بنت سلمان بن عبدالعزيز والشركاء والرعاة والداعمين واللجنة الإعلامية ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.

عقب هذا تم عرض فيلم تعريفي عن الهاكثون، يرصد إنطباع المشاركين والمشاركات و الجولات التنافسية التي مر بها الهاكثون، ثم تم تكريم الشركاء والرعاة والداعمين، وهم: وزارة التعليم ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وجامعة الفيصل وجامعة الملك سعود وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن وأرامكو وكاتريو وتحكم والخطوط الحديدية السعودية “سار” وعدد من القطاع الخاص.

وفي نفس السياق تم تكريم رئيس اللجنة الإعلامية للهاكثون الدكتور تركي العيار ومذيعي الحفل مريم القحطاني ومحمد العرفج، بالإضافة إلى الجهات الإعلامية التالية:

وكالة الأنباء السعودية (واس) و القناة السعودية الأولى و قناة الإخبارية وإذاعة الرياض وإذاعة جدة وإذاعة الإخبارية وإذاعة القرآن الكريم وإذاعة نداء الإسلام وقناة العربية وقناة المجد.

وفي نفس السياق جرى تكريم الصحف التالية: الرياض والجزيرة وسبق و الرأي والمواطن وخبر وأخبار والمجد وصراحه وسهم، ووكالة بث الإعلامية.

بعد ذلك تم إعلان الفائزين وتكريمهم وهم:

الفائز الأول: مشروع رؤوف وقدم له 30 الف ريال.

الفائز الثاني : مشروع زاد وقدم له 20 الف ريال.

الفائز الثالث: جلنت Glint وقدم له 10 آلاف ريال

وفي نهاية التكريم تم تقديم العضوية الشرفية لجمعية المسؤولية المجتمعية لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز.