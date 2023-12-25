تكريم عدد من الجهات المتميزة بحفل ندلب السنوي 2023

نظم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية “ندلب”، حفله السنوي 2023، في تواجد وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس لجنة البرنامج الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية نائب رئيس لجنة البرنامج المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وأصحاب المعالي وأعضاء لجنة البرنامج وقيادات القطاعات ومسؤولي وممثلي الجهات الحكومية وشركات ومؤسسات القطاع الخاص.

حفل ندلب السنوي 2023 _ مصدر الصورة: وكالة الأنباء السعودية

وعرض البرنامج الإنجازات التي تحققت خلال العام 2023، وأبرزها افتتاح أول مصنع سيارات كهربائية الذي دشنته شركة “لوسيد”، بجانب اكتمال التشغيل النهائي لمشروع محطة رابغ وجدة للطاقة الشمسية، وإطلاق 4 مناطق اقتصادية خاصة جديدة، وإطلاق أول مشروع لتخزين الغاز الطبيعي في باطن الأرض، فضلاً عن 7 مشاريع للطاقة الشمسية.

تصريح الخريف

وفي هذا السياق تحدث الأستاذ الخريف في كلمة ألقاها خلال الحفل قائلًا “نجح البرنامج – من خلال مبادراته- في تحقيق العديد من الإنجازات، إذ نجد أنفسنا أمام فريق وجهات أصبحت اليوم علامة فارقة في نضج المنظومات الحكومية التي تستطيع تحويل الأحلام إلى واقع”.

وقال الخريف أن من أبرز الإنجازات التي تحققت خلال العام 2023 إطلاق ولي العهد أربع مناطق اقتصادية جديدة، لأن ذلك كان حلمًا نحو الريادة العالمية، مشيرًا إلى أن أهم منجز للبرنامج هو نضج الأجهزة التنفيذية لجميع قطاعاته، لأنه الضمان الحقيقي لاستدامة القطاعات بالشكل الذي يحقق النمو المستدام وتطلعات هذا الوطن قيادة وشعبًا.

وأشار الخريف إلى أن “قطاع التعدين الوليد في رؤية المملكة 2030 حقق إيردات قياسية في 2023 تجاوزت نحو المليار ونصف المليار ريال، مؤكدًا أن هناك معادن وثروات طبيعية من خلال برنامج المسح الجيولوجي سيعلن عنها في مؤتمر التعدين منتصف شهر يناير المقبل”.

تعليق الجاسر

وفي ذات السياق أكد المهندس الجاسر، أن رؤية المملكة 2030 بنيت على مواطن القوى التي حباها الله بها هذا الوطن، مشيرًا إلى موقع المملكة الذي يعد أحد مواطن هذه القوى، مستطردًا في حديثه: ”دورنا أن نوظف هذا الموقع لخدمة اقتصاد المملكة وتنميتها وخدمة مواطنيها.

وأضاف الجاسر أن تحويل المملكة لمركز لوجستي عالمي هو روح الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية التي أطلقها سمو ولي العهد، وتستهدف الإستراتيجية الوطنية للخدمات اللوجستية تحقيق إنجازات ملموسة في جميع أنماط النقل المختلفة والتكامل بينها وبين الخدمات اللوجستية.

وقال الجاسر ” بالتعاون مع شركاء النجاح دورنا تمكين كل القطاعات والفعاليات الاقتصادية وتعزيز جودة الحياة، وتمكين السياحة والحج والعمرة والتجارة والصناعة وغيرها من الفعاليات الاقتصادية, مشيرًا إلى أن عام 2023 كان استثنائياً ومتطلعًا للمستقبل بثقة كبيرة، للمساهمة في تحقيق طموحات الوطن وازدهار الاقتصاد وحيوية المجتمع”.

وفي نهاية الحفل تم تكريم الجهات التنفيذية ومؤسسات القطاع الخاص بجائزة “ندلب” للتميز، نظرًا لجهودهم وما قدموه خلال العام 2023، حيث جاءت الجوائز على النحو التالي:

حيث كُرم قطاع الطاقة في فئة أفضل قطاع لعام 2023، وحصد قطاع التعدين الجائزة عن فئة أفضل قطاع تحسنًا مقارنة بالعام 2022، وفي فئة أفضل الجهات من حيث الأداء التنفيذي والمالي، تم تكريم كلٍ من (مدن ووزارة الطاقة والهيئة العامة للنقل، والهيئة العامة للطيران المدني والخطوط الحديدية السعودية، وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وهيئة تنمية الصادرات السعودية).

ونال جائزة فئة أفضل الجهات التي لديها إنجازات دولية (وزارة النقل والخدمات اللوجستية ومدن والهيئة العامة للطيران المدني وموانئ ووزارة الصناعة والثروة المعدنية).

وفيما يخص فئة أفضل الجهات التي لديها إنجازات وطنية، حصدت الجائزة هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة ووزارة الصناعة والثروة المعدنية ووزارة النقل والخدمات اللوجستية ووزارة الطاقة، ومدن وهيئة المساحة الجيولوجية السعودية، وصندوق التنمية الصناعية السعودي وبنك التصدير والاستيراد السعودي، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات.

وحصد جائزة أبرز الجهات تحقيقًا للاستثمار (الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ووزارة الطاقة ومدن وموانئ والهيئة العامة للصناعات العسكرية).