تكريم بحريني لبنك التنمية الإجتماعية السعودي.. فما سبب التكريم؟

فاز بنك التنمية الاجتماعية، بجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، وذلك عبر فئة “أفضل مشروع داعم للأسر المنتجة”، المتمثل بمبادرة “تجسيد”.

وأقيم الحفل التكريمي لتوزيع الجوائز في عاصمة مملكة البحرين – المنامة -، برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة وحضور مجموعة كبيرة من الجهات المتنافسة والمنظمات المعنية بتشجيع الأسر المنتجة، إلى جانب عدد من المسؤولين البحرينيين والعرب.

وإستلم الجائزة المدير التنفيذي للتمكين والتنمية في بنك التنمية الاجتماعية شيرين العبدالرحمن.

ويمكن القول أن مبادرة “تجسيد”، الحائزة على هذه الجائزة المرموقة، هي بمثابة واحدة من مبادرات بنك التنمية الاجتماعية المعنية بتمكين وتوفير منافذ بيع دائمة للأسر السعودية الحرفية.

وتهدف المبادرة إلى ترجمة الثقافة السعودية بمنتجات فريدة، وتقديم منتجات مصنوعة بمهارة وشغف.

وتقدم المبادرة للمستفيدين فرصاً أكبر لظهور العلامة التجارية عبر تحسين هويتها والتواصل مع الخبراء عبر الجلسات الاستشارية، والمساعدة بتنفيذ حملات تسويقية.

واستفاد أكثر من 150 أسرة من المبادرة وتحقيق مبيعات بقيمة تجاوزت مليون ريال مع بيع أكثر من 20 ألف منتج عبر 3 فروع رئيسية وموقع للتجارة الإلكترونية.

وفي هذا السياق، وجه الرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية المهندس سلطان بن عبد العزيز الحميدي شكره لمملكة البحرين على هذا التكريم، وقال: إننا نعتز بحصولنا على جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، التي تمثل اعترافاً خليجياً وعربياً بجهودنا في تطوير أعمال الأسر المنتجة والعمل الحر، وتحويلها إلى مشاريع متناهية الصغر، تحمل طابعاً ريادياً مستداماً، حيث صممنا مجموعة من البرامج والمنتجات التخصصية، ومنها برنامج “تجسيد”، وفقاً لإستراتيجية محكمة ترمي إلى تمكين الأسر المنتجة وممارسي العمل الحر على المدى الطويل؛ لصقل مهاراتها بالتدريب والتأهيل وتحفيز الابتكار وإطلاق الطاقات الإنتاجية ودمجها في حركة الاقتصاد وإيجاد موطأ قدم للمنتجات في الأسواق المحلية والخارجية والتصدير.

وأكد الحميدي أنه خلال الربع الأول من العام الجاري، وصل عدد المستفيدين من التمويل لممارسي العمل الحر والأسر المنتجة 13 ألف مستفيد بقيمة تخطت 600 مليون ريال، وذلك بنسبة نمو وصلت لــ 61% مقارنة بالربع السابق من العام الماضي، وسنحشد المزيد من القدرات التمكينية لتعزيز نمو مشاريع الأسر المنتجة والعمل الحر وريادة الأعمال وتحقيق الاستدامة الاقتصادية، وفقاً للمستهدفات الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.”

تجدر الإشارة إلى أن جائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، تعد إحدى أبرز الجوائز العربية المتخصصة في هذا المجال في العالم العربي منذ عام 2009.