تكريم المتأهلين في “معسكر تحدي الفضاء” بمدينة محمد بن سلمان

قام محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد بن سعود التميمي، في حضور الرئيس التنفيذي لمؤسسة محمد بن سلمان (مسك) الدكتور بدر البدر بتكريم المتأهلين في “معسكر تحدي الفضاء”، بمشاركة أكثر من 100 مبتكر من طلاب مرحلة البكالوريوس وحديثي التخرج في مجال علوم وهندسة الفضاء، والذي نظمته الهيئة ضمن أدوارها الممكّنة للقدرات الوطنية في مجال الفضاء، والمنعقدة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية.

صورة من داخل معسكر تحدي الفضاء _ مصدر الصورة : وكالة الأنباء السعودية

وشهد المعسكر تعريف المشاركين بإدارة البرامج الفضائية، وأساسيات تصميم الرحلات المأهولة، ومهارات التصميم وحل المشكلات، إضافة إلى مهارات العمل الجماعي وإدارة فرق العمل، كما شهد المعسكر تنافس المشاركين على تصميم حلول ابتكارية للتحديات التي تواجه رواد الفضاء والمشاركين في الرحلات المأهولة.

وإستمر معسكر تحدي الفضاء لـ 10 أيام لتقديم تجربة التعليم التطبيقي، بمشاركة العديد من الخبراء والمختصين في مجال الفضاء، بهدف تنمية معرفة ومهارات المشاركين، ورفع قدرات الكفاءات الوطنية، وبناء جيل مبدع ورائد، وإلهام الأجيال المقبلة وتعريفهم بفرص المستقبل في مجال الفضاء.

تجدر الإشارة إلى أن معسكر تحدي الفضاء جاء في ظل مساعي هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية واختصاصاتها التنظيمية لقطاع الفضاء، والتي ترمي إلى تحفيز الابتكار وإلهام الأجيال وتعزيز مستهدفات المملكة لقيادة الفضاء وتبنّي أنشطته الناشئة وتوفير الخبرات والقدرات التنظيمية الوطنية بمجال الفضاء.